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工研院攜研華、大佳成立佳研智聯　搶攻海外智慧製造商機

▲為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院攜手研華科技、大佳國際於今（21）日宣布成立「佳研智聯」公司。（圖／工研院提供）
▲為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院攜手研華科技、大佳國際於今（21）日宣布成立「佳研智聯」公司。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院攜手研華科技、大佳國際於今（21）日宣布成立「佳研智聯」公司，未來將會提供台灣業者軟體、硬體與系統三方結合的智慧製造一站式服務，包含像是工廠製程自動化、智慧倉儲等產線與倉儲的串接。

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全球智慧製造需求強勁，TrendForce預估，全球智慧製造市場規模2026年將達到6200億美元，工研院表示，台灣長期因擁有製造業與金屬加工業的技術優勢，加上政府新南向政策鼓勵，根據經濟部投審會統計，去（2021）年台商投資全球市場中，東南亞國協更首度超越中國，也成為台商發展智慧製造最有潛力的地區。

為搶攻新南向國家智慧產業商機，工研院在經濟部技術處補助下，攜手研華科技、大佳國際於今日宣布成立「佳研智聯」公司，經濟部技術處副處長林德生指出，期許未來協助產業更順利的導入工業務聯網相關應用，促進拓展海外產線，為國際化的營運服務打下良好的基礎，更能朝向2025年突破2兆元目標的機械產業願景邁進一大步。

研華科技暨佳研智聯董事長劉克振提到，研華近年致力打造應用與產業互聯互通的全新 AIoT生態體系，並朝共贏互相增力的共創模式與生態系協力推進。此次與大佳國際投資、工研院攜手共創「佳研智聯」即是在對的時間建構可合作生態系的最佳示範與實踐。

研華將透過自身在物聯網硬體優勢以及工業物聯網雲平台WISE-IoT的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外台商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

工研院資深副總暨協理胡竹生指出，目前已經可以看到台灣技術的優勢和南向市場的機會，佳研智聯透過數位模擬以及AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。

佳研智聯公司已於今年六月正式登記成立，由研華科技董事長劉克振擔任該公司董事長、大佳國際董事長廖紫岑擔任副董事長、原工研院智慧機械科技中心組長羅佐良擔任總經理，並由研華科技支援公司業務與行政管理資源。

工研院表示，短中期將優先鎖定台灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供包含機聯網、自動化產線、產線控制技術、技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作與授權與服務模式授權等服務。

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