2022十大日韓事件簿！女星們結婚全生兒子　但她最後分了

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童星出身的朴信惠出道近20年，主演的作品不計其數，代表作包含《原來是美男》、《繼承者》、《皮諾丘》、《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等，大家想到她多半都是聯想到影視作品，鮮少關心她的感情生活；直到2018年爆出跟崔泰俊的戀情，朴信惠竟點頭大方認愛，這也是她出道首次公開的另一半，令外界好奇與訝異。2人穩定交往2年多後，於2021年11月宣布懷孕、結婚喜訊，並在2022年1月完婚，同年5月生下兒子，短短半年解鎖人生成就。
玄彬、孫藝真舉辦「世紀婚禮」、生下射手男寶寶
玄彬、孫藝真2018年因拍攝《極智對決》結識，後來被台灣媒體獨家揭露在美國超市約會、見家長，搶先南韓的第一手消息震驚外界，但玄彬日前在《火線交涉》電影發布會上坦承，跟老婆並非當年相戀，證實是拍完《愛的迫降》愛上對方，2人進而低調交往，被第一狗仔《Dispatch》拍到約會證據後，認愛成了2021年「元旦情侶」，並在2022年2月公開結婚喜訊，他們3月完婚後，11月孫藝真生下男嬰，2人升格新手爸媽，深受「迫降粉絲」滿滿祝福。
林志玲走過懷孕辛苦與低潮，順利生下與AKIRA的寶貝兒子
林志玲甩開跟言承旭的緋聞，於2019年6月嫁給日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，同年11月在台南完婚。2人結婚2年多，女方肚皮始終靜悄悄，做人進度也成了他們面對媒體必被關心的話題，他們終於在2022年結婚滿3週年之際迎來好消息。林志玲今年1月順利生下兒子，升格當媽媽，她日前返台時，回想備孕到生產的過程，不禁哽咽落淚，承認那段期間辛苦難熬，AKIRA也十分不捨，亦感謝老婆的努力與付出，保證未來都會當好爸爸的角色，不讓她受半點委屈。
大S閃離閃嫁，情定韓國歐巴具俊曄
大S跟汪小菲結婚10年走不下去，在2021年11月宣布離婚，離異消息傳到南韓她的前男友具俊曄那後，男生鼓起勇氣致電關心，意外再牽起這失聯20多年的緣分，一通電話也讓他們確定彼此心意，在2月8日登記結婚。具俊曄為了見老婆不顧疫情危險，於3月28日直奔台灣，在防疫旅館待滿14天後，終於見到思念已久的初戀，這段童話般的愛情故事，鼓舞不少人再次「相信愛情」。
「戲劇女王」孔曉振喜嫁韓裔美國歌手
獲封「收視女王」的孔曉振，只承認過與柳承範、李陣郁這2段戀情，疑似空窗近7年的她，爆出今年3月參加玄彬、孫藝真的婚禮時，順利接到新娘捧花，結果就傳出與韓裔美國歌手Kevin Oh熱戀，2人也認定彼此就是要走一輩子的伴侶，在今年10月11日於美國紐約低調完婚。
張娜拉「放話40歲結婚」說到做到
張娜拉多次發誓「要在40歲結婚」，最後僅1歲之差實現願望！張娜拉透露因從小出道，年輕不懂事所以愛跟媒體亂放話說「我要早結婚」，結果每次遇到記者，記者就對她說：「妳23歲的時候說25歲結，25歲問妳的時候說27歲結，怎麼還沒結？」直到今年6月終於傳出好消息，張娜拉承認因拍攝《VIP：她們的祕密》結識小6歲暖男攝影師，2人也在月底舉辦婚禮，當時她的戲劇「前男友們」李相侖、鄭容和搞笑鬧場，成為當時婚禮新聞之外，另一個受關注的焦點。
AV帝國日本保護年幼女子受騙，推「AV新法」害慘女優沒工作
日本AV產業6月宣布大改革，推出「AV演出被害防止・救濟法案」獲參議院批准，目的是想保護女子不再受騙，規範內容包含拍片合約從5年縮短至1年、作品公開後女優可無條件解約、片商不得索取賠償，並且要幫女優消除網路足跡、回收作品，好讓女優可安心退出業界。若有拍攝性行為要求，片商必須取得男女主角書面同意簽名才能拍攝，這突如其來的「改革思想」，讓外界嘖嘖稱奇。
其實該「AV新法」起初推出時，女權團體和民意代表目的是想禁止男女優「本番演出」，讓AV界退回剛成立時，不發生真的性關係「全靠演技的年代」，網友對此表達看法，認為若動作只能用演的，那成人產業將關門大吉，「根本就是毀了這一行，稱不上是拯救吧」。
梨泰院踩踏事故，誰也沒想到萬聖節成了158位無辜民眾的忌日
首爾知名地區「梨泰院」是不少國內外旅客展開夜生活的首選，每年萬聖節一到，當地街道也會有許多應景布置、周邊店家舉辦相關慶祝活動。在2022年10月29日這天，因疫情解封關係，使得造訪該地區慶祝的人潮暴漲，一夜湧進10萬人參加萬聖節活動，造成嚴重推擠意外，形成「人肉堆疊」的驚悚畫面，最終釀出158人死亡、196人輕重傷悲劇，傷者除了南韓當地人，還包含美國、日本、中國、澳洲等16個國家人民，「梨泰院踩踏事故」因此受到國際關注，同時警惕舉辦大規模活動的單位，增強防護措施與應對辦法。
南韓「金馬獎」捧出首位華人影后-湯唯
南韓每年都會舉辦電影盛會「青龍電影獎」，該頒獎典禮如同台灣「金馬獎」，對影人來說是神聖的典禮之外，也是自我審查成績的重要場合。今年青龍電影獎上，將「最佳女主角」頒給了中國演員湯唯，她憑《分手的決心》成了南韓影壇首位華人影后，寫下歷史。湯唯發表感言提到：「作為一個演員，一輩子等的就是一部好作品、一個好角色，有時候等幾個月、幾年、10幾年，我很幸運可以遇到宋瑞萊。」一句話同時驗證好的演員不分國界。
泫雅、DAWN愛情長跑7年分手收場，網友心碎不再相信愛情
泫雅跟DAWN交往就鬧得轟轟烈烈，2人更為愛一起離開老東家「Cube娛樂」、簽給PSY的公司「P NATION」、在一起離開「P NATION」！他們愛的高調不怕外人知道，戀情一談就是7年，男生甚至花掉一半積蓄為女友訂製婚戒，原以為2人會這樣步入禮堂，卻在11月底宣告分手，雖然原因未明講，但表示未來還是好朋友，讓人感到震驚與不捨這對神仙眷侶。