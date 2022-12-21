侯友宜公布小內閣名單　美女主播接原民局長成吸睛亮點

新北市政府今（21）日傍晚公布連任的新北市長侯友宜新任期小內閣名單，現任秘書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬因另有規劃並鼓勵世代交替、培養更多優秀青壯人才，將由兩位現任市府副秘書長朱惕之升任副市長、邱敬斌升任秘書長。另外出任北市、桃市秘書長的財政局長李泰興、工務局長詹榮峰，遺缺則由該局副局長祝惠美及汪禮國內部升任、財政局局長由審計部參事陳榮貴接任，原住民族行政局局長則由泰雅族Siku Yaway林瑋茜接任，其餘兩位副市長以及其他首長均續任；名單裡引發外界矚目的亮點，莫過於曾任原住民族電視台主播及記者、年僅32歲的Siku Yaway林瑋茜，還有數位新任從內部升任的主管，也確實履行侯友宜所說的「內升為主、外補為輔」原則，讓團隊士氣更往前走。
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58歲的新任財政局長陳榮貴，銘傳大學金融財務研究所碩士，一路從基層做起，曾任交通部會計處科員、專員、科長、行政院主計總處簡任視察、金管會主計室主任、經濟部會計處副處長、審計部參事，從地方到中央，歷練豐富完整，侯友宜市長希望借重其財務金融專業，延續新北穩定的財政紀律、撙節開支，一展長才。
新任工務局長祝惠美，是首位女性工務局長，台灣科技大學工程技術研究所畢業。來自基層，曾在台北市捷運局服務多年，後轉任新北市工務局主任秘書、養工處長、新工處長、副局長迄今，除了學經歷完備之外，也展現了侯友宜拔擢人才無分性別且重視女力的原則。
至於60年次的新任地政局長汪禮國，學經歷完整，台灣大學地理環境資源學系、中興大學都市計畫研究所碩士、台北大學不動產與城鄉環境學系博士，同樣從基層做起，歷任台北市政府都市發展局都市規劃科、建築管理科科長，內政部營建署署長辦公室主任、新北市政府城鄉局總工程司、副局長，地政局副局長兼新北住都中心執行長，將借重發揮專長，持續推動包括塭仔圳在內的大型都市計畫。