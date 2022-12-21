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22年懸案偵破！男被嫌「太短」捅死賣淫女　菸頭讓他落網

▲2000年7月，桃園市桃園區民權路巷弄，一名潘姓女子被殺害，多年來都找不到兇手，直到22年後，警方重新比對現場跡證，靠著當時採得的1根菸蒂，比對出有毒品前科、52歲邱姓男子涉有重嫌。（示意圖／翻攝Pexels）
▲2000年7月，桃園市桃園區民權路巷弄，一名潘姓女子被殺害，多年來都找不到兇手，直到22年後，警方重新比對現場跡證，靠著當時採得的1根菸蒂，比對出有毒品前科、52歲邱姓男子涉有重嫌。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2000年7月，桃園市桃園區民權路巷弄，一名潘姓女子被殺害，多年來都找不到兇手，直到22年後，警方重新比對現場跡證，靠著當時採得的1根菸蒂，比對出有毒品前科、52歲邱姓男子涉有重嫌。邱男原本否認涉案，直到返回案發現場，才坦承下手殺人，邱男表示，殺人原因是為兩人進行玩性交易後，遭潘女嫌「太短」，憤而殺人。

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檢警表示，2000年7月，一名從事性交易的潘姓女子，被人發現陳屍在桃園區民權路某巷弄內，當時身中3刀倒於血泊中，當時現場沒有監視器畫面，導致警方難以追查出真兇，不過現場證據有被妥善保存。

近期刑事局鑑識中心，重新比對DNA等相關跡證，發現一根菸頭上的DNA，和一名毒品前科犯的邱男吻合，再加上邱男也住在桃園區，檢警認定他涉有重嫌。桃園警分局隨即組成專案小組重啟調查，並報請桃園地檢署指揮偵辦，持搜索票前往邱男住處逮人。

起初，邱男見到警方到場，堅決否認犯案，直到被帶回案發現場，才坦承犯行。邱男供稱，當時與潘女性交易結束，兩人發生爭吵，過程中潘女嫌棄他「太短」，導致他情緒失控，持刀捅了3刀後逃逸，警方訊後依殺人罪將邱男移送桃園地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

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