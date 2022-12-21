恐怖！高雄1歲男童誤食「水晶寶寶」 腸道險被擠破亡
高雄一名1歲多男童，日前因誤食「水晶寶寶」被送到醫院急診，經X光檢查竟發現，水晶寶寶在腸道內吸水後快速膨脹，造成男童的小腸阻塞，所幸歷經2次剖腹手術，順利取出數顆大小不一的異物，這才化解男童腸炸裂的致命危險。
編輯中心/綜合報導
據了解，該名男童因嘔吐、無法進時，被家長送進高雄長庚醫院急診室，醫師見男童已奄奄一息，遂立刻安排X光、電腦斷層，檢查結果發現，男童小腸堵塞、脹大，且右下腹還有不明圓形異物，詢問家長後才得知，男童2天前曾到夜市遊玩，當時拿到一包水晶寶寶，可能是有不小心誤食，原本想說應該沒事，沒想到才過2天就出現嚴重症狀。
兒童胃腸科醫師賴宛孜表示，第一次手術後，男童仍持續有腹脹、嘔吐等情形，X光片顯示，其腹內仍有未取出的水晶寶寶，因此立刻安排2次手術，同時以胃鏡，確認胃、十二指腸等處的水晶寶寶殘餘碎片。
手術結束後，院方運用水晶寶寶遇鈉離子縮小的特性，以鼻胃管對男童灌食鹽水，抑制剩餘殘渣繼續脹大，所幸3天後，男童自行排出體內水晶寶寶碎屑，並逐漸恢復活力，半個月後順利出院返家。
賴宛孜提醒，「水晶寶寶」因顏色鮮豔，受幼童喜愛，不過由於其吸水力極強，若不慎吃下肚，可能會引發腸道堵塞，最終造成腸道發黑、壞死、缺血、穿孔，如果真的不小心誤食，家長務必迅速送醫，切勿在家中以生理食鹽水灌食。（編輯：陳苾暐）