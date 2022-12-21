小S素顏眉毛留疤被酸家暴！她釋懷吐實話：現在很喜歡
小S無辜捲入大S與汪小菲的離婚風波，被爆老公許雅鈞有婚外情，她選擇低調不回應，和好姐妹出國散心，拍下氣質絕佳的美照，在社群平台分享給粉絲，卻遇到中國網友攻擊，狠酸是家暴留疤痕，她雲淡風輕透露是年輕時穿眉環的痕跡，現在看起來反而很喜歡。
記者江芷稜/綜合報導
大小S曾說，小時候很愛刺青、穿環，經常趁放學後去留下生命中的印記，沒有告知徐媽，讓徐媽氣得不得了，光是她的手上就有大象跟小馬刺青，腳上則有龍的紋身。不過，右眉上的眉環卻是一個遺憾，因為發炎取下時留疤痕，讓平時對素顏有自信的她，若沒有化妝，眉毛上會出現「斷眉現象」，還奉勸粉絲不要在臉上亂穿洞。
最近她難得和朋友出遊散心，出國玩了3天2夜，遠離一切緋聞，開心在IG上曬出美照，側臉入鏡微笑相當迷人，簡單黑色T恤、灰色外套，未施脂粉就有好氣色，好友黑人陳建州稱讚她穿搭好看，「兼具時尚與質感外加一點妳難以取代獨特的幽默感！」粉絲也誇小S又變美了，根本是小王祖賢，讓她開心不得了。
不過，也有酸民胡亂猜測是家暴痕跡，結果被網友狠狠糾正，粉絲感慨說「眉環的印記也是我們青春的印記」，小S深有感觸地說：「真的，以前好後悔，現在反而喜歡」，還有人懷念她與大S的綜藝節目《我們是真正的朋友》，遺憾在大陸無法繼續見到她，為那些骯髒留言道歉，小S也大方回覆：「道什麼歉啦，上一次的奇異之旅也是我永難忘懷的美好回憶」，不讓酸民破壞好心情。
※【NOWnews 今日新聞
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