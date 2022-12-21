泡暖湯享美食！花季度假飯店展田寮在地黑羽土雞迷人滋味
中北部天氣濕冷，到了冬季，很多人會選擇到南台灣避冬、曬暖陽、泡暖湯，位於高雄田寮的「花季度假飯店」，擁有日治時代即被開發的百年秘境湯泉，是南台灣少有的碳酸氫鈉低溫湧泉，針對春節假期特別推出「福兔迎春」春節一泊二食住房專案；而「食堂餐廳」也推出全新冬季菜單，選用田寮在地放山飼養的黑羽土雞製作的「松露頂醬黑羽雞」絕對必嚐。
記者陳美嘉／高雄報導
花季度假飯店總經理湯孟哲指出，跟著節氣吃好料，蔬果要吃當令的最營養，食材嚴選產地直送才新鮮。今年花季度假飯店甫推出的「食堂餐廳」冬季菜單中，「松露頂醬黑羽雞」這道菜選用田寮在地放山飼養的黑羽土雞，並堅持使用公雞的上等腿肉，佐以義大利進口頂級松露來入菜，滋味迷人。
湯孟哲指出，黑羽土雞為臺灣農民自行育成的商用品種，體型骨架較小，皮薄肉細為其特點，富含豐富的蛋白質及多種胺基酸、DHA..等，營養成分是一般土雞的二至三倍，且脂肪含量極低。冬季新套餐內容有，松露頂醬黑羽雞、紅袍川椒炒嫩牛、客家嫩薑深海斑(主餐3選1)，每客$1000+10%元，搭配住宿或泡湯另享優惠。
另外，「福兔迎春」 春節一泊二食住房專案即日起開放預訂，專案期間112/01/20-01/29 ，春節期間入住房價最低6折起，續住再享9折優惠，春節初一到初三入住還有轉轉樂，可以試手氣轉好康。