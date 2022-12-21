戰黨魁！新北座談湧700人　賴清德「礦坑金絲雀」喻選舉

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賴清德於約莫19時32分抵達現場，在到場的立委、多位黨員接連發言後，賴清德緊接著致詞表示，民進黨帶動台灣民主進步，很多民主前輩的表現讓他很敬佩與尊重，因此自己加入民進黨，並且棄醫從政。他說，20幾年來跟黨內同志為了台灣成為和平有尊嚴的國家打拚，但今年11月26日的選舉，民進黨遭受空前失敗、面臨危機，這也危及台灣未來的發展。
賴清德說，自己是執政團隊一員，沒有辦法迴避責任，因此決定參選民進黨主席，要團結民進黨基層，讓全黨重新站起來，迎向下一個勝利。
他說，今年這場地方選舉就是「礦坑中的金絲雀」，有預警的意義，選民用神聖的選票，對民進黨提出的政策已讀不回，民進黨必須要非常慎重看待選舉結果，並且在失敗中得到教訓，誠懇接受國家主人的反應。
賴清德說，民進黨是否因為論文抄襲、黨內同志黑金背景，甚至是沒有接觸基層、沒有聽見人民的聲音，所以沒有辦法獲得民眾的支持，都應該要誠實面對。
賴清德表示，雖然我國政府在防疫的表現上，沒有輸給國際任何國家，但是每一個人民生活受到影響的時候，政府要誠懇提出對策，未來自己擔任黨主席，該改變的就改變、該加強的就加強，希望重新獲得人民的支持。
賴清德說，切莫因為一時的失敗而失智，民進黨不能忘記初心，未來擔任黨主席，會秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，守護台灣這片土地。
今日活動由挺賴立委林宜瑾主持，民進黨副秘書長林飛帆、新北市立委余天、賴品妤、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、新北市黨部主委何博文都到場；另外，新北市議員鍾宏仁、陳文治、李坤城、邱亭蔚、彭佳芸、張維倩、張錦豪、蘇錦雄、鄭宇恩、廖宜琨、李余典、黃俊哲、新北市議員當選人李宇翔、翁震州、林秉宥、黃淑君也都現身。
據了解，賴清德的首場競選行程選在新北三重出發，明天將前進南投、後天到彰化，本周六則會在高雄分別舉辦座談會，後續規劃走遍全台，每個縣市至少安排一場座談，另外，如今日爆場且幅員遼闊的新北市，則很有可能再加場。