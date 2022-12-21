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戰黨魁！新北座談湧700人　賴清德「礦坑金絲雀」喻選舉

▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）

記者黃宣尹／新北報導

1126民進黨大敗後，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁暫代，黨主席補選將於1月15日投票。唯一候選人、副總統賴清德今（21）日晚間於新北市三重區舉辦「向黨員報告 政見說明會」，正式啟動黨主席競選行程。賴清德表示，今年這場地方選舉就是「礦坑中的金絲雀」，有預警的意義，自己是執政團隊一員，沒有辦法迴避責任，因此決定參選黨主席；他也說，未來自己擔任黨主席，會秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，該改變的就改變、該加強的就加強，要團結全黨基層，讓大家重新站起來，迎向下一個勝利。

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賴清德今日晚間於三重廣一市民活動中心舉行「向黨員報告 政見說明會」，是其投入黨主席補選的的首個競選行程。活動現場預先排了將近500張椅子，在賴清德到場前就坐滿，賴陣營趕緊將現場椅子全部拿出，總計約700張椅子也在活動開始前就被擠滿，也有部分民眾站在會場後頭，等候賴清德到場。

▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲參選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德向在場黨員鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲參選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德向在場黨員鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
賴清德於約莫19時32分抵達現場，在到場的立委、多位黨員接連發言後，賴清德緊接著致詞表示，民進黨帶動台灣民主進步，很多民主前輩的表現讓他很敬佩與尊重，因此自己加入民進黨，並且棄醫從政。他說，20幾年來跟黨內同志為了台灣成為和平有尊嚴的國家打拚，但今年11月26日的選舉，民進黨遭受空前失敗、面臨危機，這也危及台灣未來的發展。

賴清德說，自己是執政團隊一員，沒有辦法迴避責任，因此決定參選民進黨主席，要團結民進黨基層，讓全黨重新站起來，迎向下一個勝利。

他說，今年這場地方選舉就是「礦坑中的金絲雀」，有預警的意義，選民用神聖的選票，對民進黨提出的政策已讀不回，民進黨必須要非常慎重看待選舉結果，並且在失敗中得到教訓，誠懇接受國家主人的反應。

賴清德說，民進黨是否因為論文抄襲、黨內同志黑金背景，甚至是沒有接觸基層、沒有聽見人民的聲音，所以沒有辦法獲得民眾的支持，都應該要誠實面對。

賴清德表示，雖然我國政府在防疫的表現上，沒有輸給國際任何國家，但是每一個人民生活受到影響的時候，政府要誠懇提出對策，未來自己擔任黨主席，該改變的就改變、該加強的就加強，希望重新獲得人民的支持。

賴清德說，切莫因為一時的失敗而失智，民進黨不能忘記初心，未來擔任黨主席，會秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，守護台灣這片土地。

▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲競選黨主席的首場政見會於三重登場，賴清德發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
今日活動由挺賴立委林宜瑾主持，民進黨副秘書長林飛帆、新北市立委余天、賴品妤、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、新北市黨部主委何博文都到場；另外，新北市議員鍾宏仁、陳文治、李坤城、邱亭蔚、彭佳芸、張維倩、張錦豪、蘇錦雄、鄭宇恩、廖宜琨、李余典、黃俊哲、新北市議員當選人李宇翔、翁震州、林秉宥、黃淑君也都現身。

據了解，賴清德的首場競選行程選在新北三重出發，明天將前進南投、後天到彰化，本周六則會在高雄分別舉辦座談會，後續規劃走遍全台，每個縣市至少安排一場座談，另外，如今日爆場且幅員遼闊的新北市，則很有可能再加場。

▲賴清德競選黨主席首場政見會於新北市三重區登場，賴清德進場時受到熱烈歡迎。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲賴清德競選黨主席首場政見會於新北市三重區登場，賴清德進場時受到熱烈歡迎。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲賴清德競選黨主席首場政見會於新北市三重區登場，現場湧入超過700名黨員力挺。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）
▲賴清德競選黨主席首場政見會於新北市三重區登場，現場湧入超過700名黨員力挺。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.21）

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