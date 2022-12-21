殘忍殺害2警！兇嫌林信吾拒絕移監 持原子筆戳頸遭壓制
台南市2名警員，今年8月22日在追捕竊盜通緝犯時，遭到兇嫌林信吾揮刀砍殺，送醫後雙雙宣告不治，案發後林信吾被羈押在台南看守所，不料準備移監台南監獄時，他竟拒不離開，還情緒不穩持原子筆要自戳頸部，企圖輕生，管理員見狀隨即上前壓制，但過程中林信吾激烈抵抗，頭部不慎撞到廁所女兒牆受傷，經送醫治療後已無大礙。
編輯中心/綜合報導
據了解，林信吾本身背有尚未執行完的刑期，因此今年11月18日上午，獄方遂將林信吾移監至台南監獄，但卻遭遇激烈抵抗，且其情緒十分不穩定，還拿起舍房內寫信用的原子筆，自戳頸部欲輕生，所幸管理員及時上前阻攔，不過拉扯中林信吾的頭部也意外撞上廁所女兒牆受傷。
台南看守所表示，當天已將此情形回報地檢署，經所方開導與溝通後，最終林信吾情緒緩和，下午便順利移監至台南監獄執行。（編輯：陳苾暐）
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