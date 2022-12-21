揭密10種常見「台灣木材」！林務局出版新書

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新竹林區管理處處長夏榮生說明，木材利用面向廣泛，小從一個木製杯子，大至一棟建築，都可以用木材製作，台灣生產的木材能適應台灣氣候又能減少運送的碳足跡；此次透過手冊出版，讓建築師、木藝創作者更能掌握國產材的特性，增加使用契機，且提高社會大眾對於臺灣木材的關注度，藉以提升木材自給率。
林務局局長林華慶表示，因應氣候變遷，近年世界各國紛紛宣示邁向淨零碳排，而森林產生的自然碳匯正是其中關鍵一環，透過國產木材供應鏈及推動林產品全材利用，對減少碳排放、增加碳吸存至關重要，林務局自2017年正式宣告國產材元年，即著手研訂多樣政策措施振興國產材，設立各項相關國家標準與驗證制度，促進產業鏈健全發展，而這本書，正是連接國產材產業端與消費端的重要知識橋樑。《臺灣木材大揭秘：常見國產木材利用手冊》出版上市，有興趣的讀者可到五南文化廣場、國家書店購買。
發表會也特別邀請楊德新及書中專訪記述的森林木人建築工作室建築師郭恩愷、正昌製材廠總經理梁國興、森欣實業總經理陳昱成三位職人與談，分享產業界和學界研發、利用木材製品的心得及趣聞。現場還有木作DIY體驗活動，透過木作引領現場民眾體驗木材帶給人五感的美好感受，認識每種木材的獨特紋理與性質，成為臺灣木材知識通。