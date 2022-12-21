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《無邊》南極冒險隊簽生死狀　楊力州爆宥勝造假遺書騙人

▲宥勝拍攝電影《無邊》，遺書內容編造故事騙阿嬤。（圖／金馬執委會提供）
▲宥勝拍攝電影《無邊》，遺書內容編造故事騙阿嬤。（圖／金馬執委會提供）

記者黃雅琪/台北報導

金馬獎導演楊力州最新力作《無邊》 ，由橘子集團董事長兼執行長暨《橘子關懷基金會》創辦人劉柏園、探險主持人宥勝、超馬選手陳彥博及兩位大學生林語萱和吳昇儒，組成台灣第一支「南極探險隊」，挑戰徒步15天抵達南極點。《橘子關懷基金會》今（21）日包場紀錄片《無邊》搶先放映，邀請集團員工一同欣賞，導演楊力州也出席映後座談分享拍片故事。

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▲《無邊》團隊遠赴南極徒步前進。（圖／後場音像紀錄工作室提供）
▲《無邊》團隊遠赴南極徒步前進。（圖／後場音像紀錄工作室提供）
楊力州導演在英國倫敦與蔡明亮導演一起吃飯時，聊到自己想拍「南極」不同的面相，蔡明亮得知南極冒險隊在旅程中每天需要步行16至20個小時，他立刻建議楊力州：「你要不要就剪一部片，他們兩個小時都在走路。」突如其來的想法，楊力州心想：「好可怕喔！那是蔡明亮的作品吧！而且我裡面也沒有李康生，不太可能就這樣一直走路。」但是楊力州也感謝蔡明亮提醒他，「看影片除了去聽故事之外，可不可以去感受故事。」

南極冒險隊在出發前必須簽下「生死狀」，並寫個人遺書，楊力州分享宥勝寫給爸爸的遺書內容：「我如果死了，一定要跟阿嬤說，我是因為救人才死的。」楊力州笑說「宥勝連遺書都要編一個故事，很可愛。」

▲電影《無邊》團隊，聖誕節前夕在基地營的聖誕樹地標合影。（圖／後場音像紀錄工作室提供）
▲電影《無邊》團隊，聖誕節前夕在基地營的聖誕樹地標合影。（圖／後場音像紀錄工作室提供）
楊力州分享自己的小故事「我從小學開始就不吃『蚵仔煎』！」在南極冒險的旅途當中，難得有許多時光是與自己相處，他才驚覺不吃「蚵仔煎」的原因，是因為小學的時候父母親大吵一架，媽媽帶自己去夜市「揮霍大吃」，雖然吃得很開心，但心中總覺得吃完後會失去什麼，因此「蚵仔煎」與「害怕失去」的情緒連結在一起，才導致挑食的結果。楊力州期盼觀眾欣賞完電影，能夠勇敢面對自己心中害怕的事情。


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