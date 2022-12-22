今日廣場》李錦浚／公民投票不認帳　民主法治如何走下去

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但這些人說話不算話！世豐電力尊重《原基法》啟動部落諮商同意權流程，六個關係部落的諮商同意權最終結果，部落鄉親以絕對多數決議同意讓世豐電力繼續施工。但少數反對者，不僅不尊重部落會議多數村民的共同心願，也忽略地方發展的可能性，無視部落諮商同意權的超然地位，堅持己見抗爭到底，忘了自己口頭承諾「若多數人決議同意，輸了我也甘願」，繼續拉黨結派、向外四處高分貝抗爭反對！這難道是校長等人對社會大眾的教育示範？
依照原民會的公函，世豐電力是在民國94年《原基法》成立之前就已通過定案的開發案，基於法律不溯及既往，原民會依法不能也不需要求世豐電力作原民諮商。
但為弭平少數者的陳抗，世豐仍在今年9月啟動《原基法》的部落諮商同意權行使流程，經過卓溪鄉公所與當地部落會議主席等多次溝通協商，確認六個關係部落，並依照《原基法》規定，由六個關係部落的會議主席邀集多場說明會，世豐電力邀請專家與部落村民互動溝通，會中專家多已說明工程的安全性，詳細回覆鄉親意見。
經過半個月的通告，七、八成的投票住民出席，依法舉行部落諮商會議行使同意權投票，分別在11月12日、13日及12月11日完成六個關係部落的投票，最終結果除太平部落以二票之差未同意外，其餘五個部落以70%~100%高票通過，符合《原基法》過半部落同意即取得同意權的法源依據。
任何開發行為均有其優、缺點，發揮優點、改善缺點才是進步的原動力，不能因少數人意見不被認同，就反對全民投票結果。投票的目的，就是在兩者抉擇之間，尊重絕大多數者的意見。民主法治社會，尊重多數人的決定，而不是與我意見不同，反對到底。請大家尊重民主與法治。
憲法增修條文第十條第一項，國家應重視水資源之開發利用，第二項，經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧。地球公民基金會雖關注環境保護，但欠缺能源政策。面對全球淨零碳排潮流及國家能源轉型的政策下，台灣邁向非核家園，未來依靠再生能源中的太陽光電、風電，但仍需有可靠的基載電力補強再生能源不足時的電力缺口。水力電廠發展至今已逾百年，是全世界公認的乾淨能源、更是可靠的基載電力來源。
水力電廠蓋的攔河堰，並非水庫大壩，只是利用水位高低落差產生位能發電，每天攔蓄、發電後的水，都會放回下游，且依規維持生態基流量之放流，並不會阻斷河流生機，是台灣最可靠的電力救火隊，可1分鐘發電救援降低電網斷電危機。
近年來，空汙排碳、極端氣候對人類造成的傷害，從山洪暴雨、河川泛濫變形，帶來的自然生態浩劫遠高於一條小溪流的抗爭，目前全人類正面臨地球暖化、企業買不到綠電、煤碳發電空汙排放繼續影響著地球和全人類。值此之際，環團是否還眷戀著一條小溪的保育，還是著眼於更長遠的2050淨零轉型，讓有潛力價值的水力資源有效開發利用，以換取煤碳電廠的提前轉型。
大家覺得全國電力65%靠水力發電的瑞士、或是台灣的日月潭電廠破壞生態嗎？是建設還是破壞，一念之間。如果台灣連這麼乾淨的水力都反對的話，還有什麼綠能可以當作基載電力及緊急救援之尖載運轉。更何況，多數的水力電廠24小時供電，並成了觀光景點，帶動周邊生活圈、確保環境及道路的安全維護。
除非大家不要用電，手機、冰箱、冷氣、電視、空調、電燈……，沒有人能抵抗用電，台灣需要有可靠又穩定的電力來源，也希望政府公權力要伸張，尊重法律依法行政，不該容許環團以其所謂的行政程序不斷抗爭阻撓，否則企業如何在台灣投資？尤其是已通過政府、《原基法》等冗長法令規章持續推進的能源開發案，建請政府及社會各界予以支持與尊重，也請有意見者能發揮理性，共同為社會的進步而努力。
世豐電力公司總經理李錦浚 敬上
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