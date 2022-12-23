2022十大最閃明星情侶檔！她閃嫁舊愛延燒整年最震撼

我是廣告 請繼續往下閱讀
而皇天不負苦心人的，則是第一名模林志玲與日籍老公Akira，婚後3年終於迎來小寶貝誕生，提早凍卵的她，這幾年辛苦備孕，一直喊話希望小天使來肚裡報到，樂於放下事業當個小女人，遠赴日本與老公定居，低調產下一子，在除夕與粉絲分享好消息。儘管她已表明有子萬事足，不打算再生，但有老公愛相隨，來台灣發展、陪伴家人，夫婦互相體恤的心意，最讓粉絲羨慕。
烏克蘭籍藝人佳娜和來自大馬的祖雄則是最另類的情侶檔，本來是床上運動的好夥伴，愛火慢燉了一年，終於升格為正式情侶，開始一起拍攝情侶搞笑影片，笑翻許多粉絲，相當寵愛女友的祖雄，任勞任怨打掃家務，約會從不讓女友出錢，還帶佳娜回家鄉見過父母，待俄烏戰火停歇就會結婚，顯見「跑友」變真愛的電影劇情真的會發生。
合作擦出愛火，在戲劇圈最常見，螢幕情侶組包括許瑋甯邱澤、陳庭妮胡宇威、邵雨薇吳慷仁、洪詩李運慶，脫離角色身分後，回到真實人生，不斷磨合確認，才能找到最適合的對象。合拍電影《當男人戀愛時》的許瑋甯與邱澤，尋尋覓覓後訂下終身，去年在IG驚喜宣布閃婚，讓「如果有好消息會跟大家分享」這句話成了最閃的告白句，不過礙於疫情，辦婚禮與度蜜月還得再等等，但偶爾曝光同框照就閃瞎一票影迷了。
以「真愛三部曲」譜出愛曲的陳庭妮、胡宇威，這對「好朋友」愛情長跑8年，終於鬆口認愛了，年初選在13：14的浪漫時刻公開訂婚，象徵一生一世的誓約。能夠低調煲愛火，一直在戲劇路上互相勉勵，是夥伴也是戀人的關係，讓粉絲不但沒心碎，還大方送祝福，希望他們繼續甜下去。
吳慷仁、邵雨薇則是歷經分手後，再度重拾舊愛，他甜喊女方是小姐姐，無論是生病、下廚、旅遊，臉書上都有邵雨薇的甜美笑靨，儘管出國拍戲數個月，兩地相隔也沒影響感情，他一聲召喚，她就飛到泰國一起度假，黏TT的模樣讓粉絲感動，直呼再度相信愛情了，相信這對不久後就會步上紅毯。
李運慶與洪詩這對小情侶，則是花了3年時間，確認彼此是想攜手一輩子的人，慢慢公開戀情，獲得粉絲認可，他密謀舉辦求婚浪漫儀式，在生日當天許下心願就是娶回洪詩，讓掌鏡記錄的女友激動不已，留下感動淚水應允「我願意」，全場親友都見證了兩人的幸福。
而在娛樂圈裡年齡不是距離，姊弟戀更是王道，41歲許維恩與小6歲的王家梁去年520報喜訊，苦等一年時間，選在11月11日女方生日當天辦了盛大婚禮，這一年期間雙方可沒閒著，合體拍攝廣告、入住豪宅新家、到馬爾地夫度蜜月，都有廠商支持贊助，不僅收穫愛情，荷包也賺得滿滿，絕對是明星夫妻檔的大贏家。
年僅27歲的情歌小天王周興哲，與年長6歲的前主播女友趙岱新，一度分手又復合，儘管人氣超旺，正值事業上升期，他毅然決然公布求婚成功，想把對方娶回家，未婚妻現身小巨蛋演唱會上，他在滿場歌迷前公開示愛，以浪漫創作曲表白，感謝她在低潮期的支持，趙岱新也誇他「會寫歌、會唱歌、又會演戲，什麼都會，還會煮飯」，姊弟戀修成正果，只剩歌迷聽著情歌哭哭了。
而今年讓棒球迷心碎的震撼喜訊是，中信啦啦隊的女神粿粿離隊，無預警認愛混血男模范姜彥豐，不但閃婚還是雙喜臨門，順利產下女兒「小粿醬」，儘管在球場上暫時無法看到粿粿熱舞的曼妙身影，但看著她和老公在綜藝節目上甜蜜蜜放閃，球迷還是大方送上祝福，轉而尋找女神峮峮的安慰了。