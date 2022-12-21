防空污利器防霾紗窗 為紗窗裝濾網守護居家空品

台灣民眾飽受空污困擾，空氣品質尚無有效改善辦法下，台灣普特絲公司深切了解空污對健康的危害，於2016年引進荷蘭製造的Poll-tex專利防霾紗網，可以有效阻隔pm2.5、灰塵及蚊蟲等，且擁有歐盟認證，6年來已有200棟豪宅建案採用，開發的防霾口罩也深受歡迎。為進一步推廣產品，今日在烏日高鐵特區開設台中旗艦店，希望更多民眾可以透過居家設施改造，降低pm2.5等空污危害。
記者金武鳯/台中報導
台灣普特絲總經理黃振明表示，空氣中懸浮微粒pm2.5是世界衛生組織公告的一級致癌物，對健康危害極大。他以自家為例，家族中有6人罹癌，他健檢時也發現肺部節結問題，於是畢業於成功大學醫學材料研究所的他，全心投入尋找防霾方法。後來發現荷蘭製造的專利防霾紗網，具有阻隔pm2.5、灰塵等功能，讓他積極想要把這個能夠造福人類的防霾產品引進台灣，讓更多台灣人民都能受益，以降低空污對生命的危害。
黃振明表示，荷蘭製造專利Poll-tex防霾紗網特色，包括是荷蘭著名百年紡織大廠，生產製造原裝進口空氣清淨機濾網等級的紗窗，可以有效阻隔PM2.5、灰塵，異味，蚊蟲，且獲歐盟認證（過敏基金會） 能有效減緩過敏的防霾紗窗，靜電永久有效，無須更換耗材。荷蘭原廠靜電效能測試，經機械洗滌50個循環測試，等同於正常使用清潔一百年，紗網纖維仍保有90％靜電效能。
台灣普特絲最大的不同在於追求極緻，超越專業，把客人紗窗當成自家紗窗，提供最專業的服務。可以說，絕大部份的紗窗，無論是傳統折疊式或一般平推式，台灣普特絲都能進行安裝更換。由於口碑相傳，全台超過200棟豪宅建案，如南港『世界明珠』、『甲山林帝寶』、『連雲玥恒』、『宏普中央公園』、『精銳Garden One』、『仰德灣』等知名建商皆指定標配。黃振明表示，安裝防霾紗窗就如同在紗窗上裝了一道空氣清淨機的濾網，為室內的空氣做第一層把關，提供家人更良好的室內空氣品質，自此，就可以享受自由開窗，大口呼吸的清淨舒適生活了。