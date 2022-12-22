冬至寒流籠罩！今晨6.7℃ 一路凍到聖誕節「最冷僅5度」
今（22）日是24節氣中的「冬至」，根據氣象局觀測，今晨最低溫6.7度，出現在桃園市永福觀測站，氣象局也針對17縣市發布低溫特報，高雄以北、南投、宜蘭地區及金門易有局部10度以下(黃色燈號)氣溫發生。
編輯中心／綜合報導
強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚氣溫明顯偏低，今晨中部以北及宜蘭低溫為10至12度，南部及花東13至15度；高溫僅16至18度，其他地區高溫20至23度，早晚氣溫亦明顯偏低，中南部日夜溫差大。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日「寒流」逐漸南下。各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低，日夜溫差大；明(23)日至下週一(26日)清晨，「寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至5度以下。
吳德榮說，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三(27、28日)西半部仍晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。（編輯：林莞茜）