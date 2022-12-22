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MLB／大都會意外撈走Correa　美媒：魯莽行事

▲大都會「攔胡」原本要去巨人的Carlos Correa（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會「攔胡」原本要去巨人的Carlos Correa（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

明星游擊手Carlos Correa休賽季的動向在昨天出現超大轉折，原本已經跟舊金山巨人達成一紙13年3.5億美元(約台幣107.4億)超肥約的Correa，卻在體檢時遭巨人隊「退貨」，原本雙方暫緩簽約，沒想到紐約大都會直接殺出來，用一張12年3.15億美元(約台幣96.7億)的大合約「攔胡」，但此舉卻被美國媒體批為非常「魯莽」的舉動。

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大都會在休賽季已經接連用大合約搶下Edwin Diaz、Brandon Nimmo、Justin Verlander以及日籍強投千賀滉大，再加上Correa的肥約，球隊的總體薪資將會來到驚人的3.84億美元(約台幣117.8億)，豪華稅更是達到難以想像的1.1億美元(約台幣33.7億)，至少比聯盟七支球隊的團隊總薪資都還要高。


美國資深體育記者Bill Madden就特別撰文指出，大都會根本沒有簽下Correa的必要，因為他們陣中已經有一位能力相當優異的三壘手Eduardo Escobar，後面還有頂級新秀Brett Baty等著接班，簽下Correa的行為只有兩個字「魯莽」，還有聯盟的高管向Madden透露「Correa有啥成就嗎？不就是入選過兩屆全明星賽而已，去年他在明尼蘇達雙城有打得特別好嗎？他從什麼時候變成一位價值3億美元的球員了？」。


尤其今年自由球員市場的其他三位頂級游擊手Trea Turner、Dansby Swanson以及Xander Bogaerts簽下的合約都還比Correa小張，Madden還特別強調，這三人甚至沒有陷入過「作弊醜聞」。


最後文章中提到，雖然大都會老闆Steve Cohen在休賽季砸下鉅款補強，想在明年世界大賽就看到大都會的身影，但在棒球場上，金錢並不能保證任何事情，現在能保證的一件事就是，明年季末，大都會的兩位「高齡」40歲的王牌投手Verlander與Max Scherzer將會十分疲憊。

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