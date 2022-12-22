台股早盤漲160點、來到14396點 航運與鋼鐵漲勢旺
美股四大指數昨（21）日反彈，其中道瓊指數漲1.6%，台北股市今（22）日開高走高，早盤漲160點，來到14396點，漲幅1%。權值王台積電早盤漲8元，來到467元，漲幅1.3%。其他電子股如聯發科、鴻海、宏碁、華碩、大立光、國巨、旺宏皆漲1%以上。而今日盤面焦點在航運股與鋼鐵股，部分個股漲勢凌厲。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數21日上漲526.74點，或1.60%，收33376.48點；標普500指數上漲56.82點，或1.49%，收3878.44點；那斯達克綜合指數上漲162.26點，或1.54%，收10709.37點；費城半導體指數上漲60.86點，或2.36%，收2644.50點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤漲160點，來到14396點，漲幅1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，來到467元，漲幅1.3%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.5%，來到42.6元。世界先進漲1.7%、力積電漲幅也有1%。其他重要電子股如聯發科漲1.3%，來到662元。鴻海漲1%，來到100.5元。宏碁、華碩、大立光、國巨、旺宏漲逾1%，至於群創與友達漲2到3%。
航運股持續暢旺，再加上中國大陸傳出即將放寬入境隔離，中航飆漲停，志信、中櫃、四維航、新興漲5到9%。萬海漲4%，陽明與長榮漲2%以上。裕民、台航、慧洋漲3%以上，長榮航與華航漲2%多。鋼鐵股也紅通通，威致、美亞、春源、允強、新光鋼、燁興、運錩、志聯、世紀鋼、長榮鋼漲2到5%。