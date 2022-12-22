新光三越年度業績達標　桃園大有店仍將於明年2月底熄燈

工研院培育電力人才　沈榮津盼帶動世代傳承助供電穩定

▲行政院副院長沈榮津（圖中）日前出席擔任「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」頒獎人。（圖／工研院提供）
▲行政院副院長沈榮津（圖中）日前出席擔任「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」頒獎人。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

工研院和台灣電力與能源工程協會日前舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，工研院指出，此次得主皆為近來默默幫助台灣強化電網韌性、再生能源與儲能發展的新生代推手，行政院副院長沈榮津表示，303大停電引發各界關注國內電網系統穩定，而要執行強化電網計畫，不只需要台電公司努力，也需要產業與全民協助推動，同時更要有足夠的人才支撐產業競爭力，他表示自己很榮幸連續兩屆擔任頒獎人，期盼藉此拋磚引玉，帶動台灣電力人才的世代傳承。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球淨零排放趨勢，帶動能源產業蓬勃發展，根據國際能源總署（IEA）統計，2025再生能源可望成為地球最大的發電來源，可預期將衍生龐大的商機，而相關人才需求同樣會水漲船高，預估2030年將有1400萬個綠領人才職缺。

工研院和台灣電力與能源工程協會日前舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，針對潛力電力新秀頒發「電網人才發展聯盟獎學金」以及「劉書勝紀念獎」，得獎者來自各校菁英與企業職場潛力新秀。

其中，「劉書勝紀念獎」設立主要是為了嘉勉初入職場的傑出電網與電力人才，鼓勵更多青年在電力領域發光發熱。工研院指出，此次得主皆為近來默默幫助台灣強化電網韌性、再生能源與儲能發展的新生代推手，成為台灣邁向能源轉型、淨零排放的重要基石，讓電力產業永續發展，世代傳承。

沈榮津提到，303全國性停電事故，引發社會各界關注國內電網系統穩定，行政院已核定台電公司所提「強化電網韌性建設計畫」，將於十年內投入5645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，以及為2050淨零轉型目標做好準備。

他接續說道，盼透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，藉以杜絕大規模停電再發生。

沈榮津強調，要執行如此大的計畫，不只需要台電公司努力，也需要產業與全民共同努力協助推動，同時更要有足夠的人才支撐產業的競爭力，而今年劉書勝紀念獎已邁入第三屆，很高興有許多傑出的電力界年輕人被看見、被鼓勵，在工研院及台灣電力與能源工程協會合作下，成功為國培養出無數優秀人才，為台灣淨零減碳及電網韌性提升共同努力，同時，他也很榮幸連續兩屆擔任頒獎人，期盼藉此拋磚引玉，帶動台灣電力人才的世代傳承。

工研院攜研華、大佳成立佳研智聯　搶攻海外智慧製造商機

黑松今年前11月飲料表現持平　酒類代理事業年成長5.7%

全年正成長恐難保！11月外銷訂單連3黑、呈雙位數衰退

需求緊縮景氣恐逆風！龔明鑫：明年聚焦內需成長動能保溫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀