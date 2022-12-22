工研院培育電力人才　沈榮津盼帶動世代傳承助供電穩定

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工研院和台灣電力與能源工程協會日前舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，針對潛力電力新秀頒發「電網人才發展聯盟獎學金」以及「劉書勝紀念獎」，得獎者來自各校菁英與企業職場潛力新秀。
其中，「劉書勝紀念獎」設立主要是為了嘉勉初入職場的傑出電網與電力人才，鼓勵更多青年在電力領域發光發熱。工研院指出，此次得主皆為近來默默幫助台灣強化電網韌性、再生能源與儲能發展的新生代推手，成為台灣邁向能源轉型、淨零排放的重要基石，讓電力產業永續發展，世代傳承。
沈榮津提到，303全國性停電事故，引發社會各界關注國內電網系統穩定，行政院已核定台電公司所提「強化電網韌性建設計畫」，將於十年內投入5645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，以及為2050淨零轉型目標做好準備。
他接續說道，盼透過電網分散、提升設備穩定及阻止停電事故擴散等作為，將可降低全國性停電事故發生機率及縮小停電影響範圍，藉以杜絕大規模停電再發生。
沈榮津強調，要執行如此大的計畫，不只需要台電公司努力，也需要產業與全民共同努力協助推動，同時更要有足夠的人才支撐產業的競爭力，而今年劉書勝紀念獎已邁入第三屆，很高興有許多傑出的電力界年輕人被看見、被鼓勵，在工研院及台灣電力與能源工程協會合作下，成功為國培養出無數優秀人才，為台灣淨零減碳及電網韌性提升共同努力，同時，他也很榮幸連續兩屆擔任頒獎人，期盼藉此拋磚引玉，帶動台灣電力人才的世代傳承。