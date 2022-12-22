今年全球電視出貨量年減3.9%　創10年出貨新低

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今年中國境內電視銷售量受防疫政策明顯影響，即便下半年電視面板價格來到歷史新低點，品牌為了衝刺年度出貨積極降價促銷，但仍無法避免中國雙11促銷衰退近一成的表現。反觀北美地區，由於上半年面臨通膨快速升溫，消費者預算縮減造成上半年北美電視銷售較同期衰退16.5%的同時，品牌的電視庫存水位已達臨界點。
為了降低庫存，品牌檢視供應鏈庫存狀況並進行大規模整頓。下半年為了刺激終端需求，北美地區從Prime Day率先展開促銷，銷售於黑五達高峰，而今年電視最大降幅來自於TCL 55吋Mini LED限時限量促銷價下殺三折至199美元，各品牌分別推出戰鬥機種應戰，帶動今年11月北美電視銷售量年增13%。雖然中國和北美地區銷售兩樣情，但能確定的是，經歷幾個月面板採購的調整以及通路積極促銷，品牌的庫存已逐漸回復到健康水位。
不過，TrendForce表示，高階電視產品卻出師不利，由於8K電視沒有對應的播放內容，加上昂貴的零售價，品牌意興闌珊，經過幾年的推廣，始終僅三星電子一家廠商以市占率近七成獨撐。同時，今年受通膨侵蝕消費者預算，使得8K電視出貨量僅40萬台，首次出現7.4%年衰退。
值得注意的是，8K電視的主要銷售地區之一歐洲，可能因新能源標籤法案而限縮電視機能源效益規定，恐造成明年三月起8K舊機種將無法在歐洲市場販售。不過三星電子已計畫明年將於歐洲推出新機種應對，加上面板廠陸續推出優惠8K產品吸引更多品牌採用，TrendForce預估，2023年8K電視出貨量可望年增20%，突破50萬台。
TrendForce表示，受到LCD面板價格大幅降價影響，今年第三季底55吋UHD LCD和白光OLED O/C面板價差已擴大至4.8倍，退回2020年初的水準，使得品牌推廣不易，最終導致2022年白光OLED電視出貨達629萬台，年減6.2%。而2023年在LG Display不犧牲獲利的前提下，對白光OLED面板報價保守，出貨量恐再續減2.7%。