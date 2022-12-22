高中英聽二試22.1％考生成績提升　擇優後逾2.4萬人拿A級

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本次考試開放確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生應試，包含一般考（分）區及居護考（分）區，共編制34個考區，66個分區，考試當日計開啟1,119個試場，皆安排於上午場次。
大考中心表示，本次考試應到36,849人（含身心障礙及重大傷病考生200人），實到34,142人，缺考2,707人，缺考率7.35%，較去年同場次缺考率（6.08%）增加1.27%。經統計，本次考試計有 110位確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生到考。
第二次考試成績方面，大考中心表示，所有到考考生34,142人的成績等級為A級占9.57%、B級37.38%、C級46.99%，而F 級為6.06%。
本學年度兩次英聽考試的重複到考考生共計28,481人，占第一次考試到考人數的29.84%，占第二次考試到考人數的83.42%。這些考生中，於第二次考試成績等級提升者占22.10%、維持不變者占69.86%、下降者占8.04%。
依規定，若考生報考兩次，兩次成績將擇優使用，本學年度經擇優後，A級占23.87%、B級36.95%、C級33.34%、F級5.84%。和近5學年比較，本學年擇優後拿A級的考生為近5年次高。
大考中心表示，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，每一種題型配分相同。第二次考試整體來說，所有考生在圖片聽解得分率平均約7成3，長篇聽解得分率平均略高於6成2，簡短對話、對答、短文聽解得分率平均近6成。
大考中心說，考生可以在成績通知單上，看到自己在各題型上的表現。若有成績相關問題，可透過成績通知單上QR Code至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「常見問題」中查詢。