全力封殺！美國圍堵晶片如「打地鼠」　鎖定中企明日新星

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哥本哈根根商學院大陸晶片業專家富勒（Douglas Fuller）形容這就是一場「打地鼠遊戲」，指出「每當美國提出制裁，就會有新的對應方案出來，他們就會設法再封鎖。」市調機構Counterpoint Research分析師Brady Wang表示，「美國政府已經掌握中國半導體供應鏈，知道誰會是優先目標，誰有未來潛力。」
報導中提到了位於中國深圳的晶片製造新創公司鵬芯微，該公司與其他35家公司在上週被加入黑名單當中，鵬芯微才剛開始發展半導體業務，因此比華為等知名公司更容易受到攻擊。
報導指出，鵬芯微背後有強力後盾，包括深圳市政府提供資金，並且由前華為高階主管進行領導。據兩名員工表示，該公司已經從多家美國公司訂購設備，原定明年能到貨，「但線在可能永遠收不到了」。
另一個出乎意料新上榜的公司是合肥兆芯電子（Hefei Core Storage Electronic），該公司是由台灣威勝科技的前員工所創立，開發英特爾處理器的本土替代品。一名合肥兆芯電子的工程師表示「這是一個糟糕的驚喜，沒有人預料到我們會受到關注。」
一名西方貿易官表示，美國可能已經發現合肥兆芯電子正在研發適用於超級電腦的處理器，或是支援中國開發先進的記憶體晶片，這些項目都是美國10月份管制的目標。該名官員表示，美國已經越來越了解中國半導體行業。
美國這份貿易黑名單中還包含許多知名公司，其中中國最大記憶晶片製造商長江存儲10月被納入「無法驗證清單」，如今被納入實體清單，將進一步削弱生產力。
另外值得關注的是，上海微電子也在此次被美國列入黑名單，該公司代表中國開發本土光刻機的唯一希望。上海微電子也被認為與華為增加國內晶片製造有關，一名西方官員表示過去兩年一直期待他們被列入黑名單，因為美國試圖打擊任何接近華為晶片研發計畫的公司。這份黑名單還瞄準了中國在HPC（高效能運算）晶片的發展，以寒武紀和旗下9家子公司為主要目標。