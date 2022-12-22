鳴日號變身移動圍爐餐車！年初一特別加開

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雄獅旅遊表示，鳴日號產品主軸以「策展專列」以及「主題限定」進行規劃，為了迎接疫情解封後的入境旅客，鳴日廚房將在2023年第二季進行為期三個月的歲修保養工程，若想在明年上半年體驗專屬的五星服務，就得把握一到三月的最後限量席次。2023年鳴日號將針對喜愛鐵道旅遊的日本及香港旅客，透過宣傳短片，以及當地分公司積極推廣，讓台灣美學列車名號打響國際。
「音樂」一直都是鳴日號的重要元素，在明年第三季正式迎來國際旅客之前，鳴日號2023年第一季將以「音樂」為策展主題，除了邀請金曲歌后曹雅雯、歌手蘇宥蓉等人於晚宴中演唱經典老歌，列車上則會安排倪瑞興三味線及日式和太鼓的震撼音樂饗宴，以及口琴樂團吹響的歲月聲音。更安排在花蓮瑞穗星空下的「野奢餐桌」西式露營體驗，入住太魯閣菁英品名酒，也品嘗原住民特色料理。
隨著春天即將來臨，鳴日號特別結合國寶級百年蒸汽檜木列車，推出阿里山深度賞櫻行程。此外，鳴日廚房推出環島五日遊，除走訪衛武營、金馬當代美術館等藝文景點外，列車上將首度舉辦酒杯之王「RIEDEL品杯會」；而升級版的環島七日，將再度邀請「國立臺灣交響樂團」演出，也結合藍皮解憂號創造音樂及文青小故事的藝術火花。