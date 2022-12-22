卸任倒數！柯文哲留下「正直誠信」4字感言

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柯文哲致詞時表示，8年前，他決定參選台北市長，當時的競選口號改變台灣，要從首都開始，改變台北從文化開始。這場以文化為主題的社會運動，也是台灣政治歷史上第一場以改變文化當作訴求的選舉。但是政治也不能只有口號和倡議，其實更重要的是執行力。特別在藍綠兩黨長期執政之下，留下了許多該解決而沒有解決的問題，甚至因為政黨利益而犧牲國家利益，因為少數人的利益犧牲多數人的利益，因為短期的利益犧牲長期的利益，他認為這是不對的事情。所以秉持著「開放政府、全民參與、公開透明」的理念，用理性、務實、科學的態度，下定決心發起一場改變台灣政治文化的社會運動。
柯文哲細數任內政績，包括成功地推動了市場改建，完成了最困難的斯文里三期公辦都更、建立了公民參與的機制，讓市民朋友可以參與政策的規劃、完成了超過一百座共融式公園跟遊戲場，打造族群跟世代共融的社會、蓋了兩萬戶的社宅，推動多元的社會住宅政策，讓每個人有安全跟可負擔的房子可以住、重建財政紀律，還債570億，讓台北市有更健康的財政結構等。
柯文哲說，以前李登輝總統常常告訴他，40年沒有解決的問題，你不要妄想4年可以解決。但是他認為現在不做，40年後還是一樣。所以不可能期望一天可以改變這個國家，但是也不可能期望什麼事都不做，這個國家就會改變，只要每天解決一點小問題，累積起來就會是這座城市巨大的進步。
柯文哲表示，市長是有任期的，但是市政工作是延續的。這座城市，屬於每一位偉大的市民朋友，你們可以決定這座城市的未來。他希望這些年來的改變和進步，可以繼續延續下去。城市轉型和改革的腳步不能停下來，好的政治文化也應該繼續保留。現在，他要向未來交棒，也希望下一任市長，能讓宜居永續的台北繼續前進。最後柯文哲親手寫下「正直誠信」4個字感言，為任內8年施政作總結。