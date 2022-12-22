防瘋搶普拿疼！薛瑞元證實將祭管制　含這成分列限購

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛瑞元會中休息時間受訪時說明，這是準備實施，詳細何時行文、規劃與如何管制，都還要與藥師公會討論評估，比較不會讓藥局感到被突襲，也希望初步以勸導方式，請藥局稍微管制顧客購買成藥，不要一次售出太多，但數量該怎麼制定，還需要與公會溝通。
薛瑞元表示，通常這類管制比較不會針對特定廠牌，這會造成市場競爭問題，可能會針對退燒、止痛類別藥物進行管制，像是包含乙醯胺酚成分藥物，會希望管制每次限購幾顆，而是否會一次限購所有含乙醯胺酚、布洛芬等藥物，「則會一個一個來」，先以乙醯胺酚為主。
被問及是否擔心民眾抱怨，薛瑞元認為，國人多數都有健保，上醫療院所者較多，自行購置成藥服用的雖不是沒有，但比例沒這麼高，因此希望先顧好醫療院所不會缺藥，至於民眾自行到藥局購藥才來做管制，將影響降到最低，讓需要的國人都能買到藥。
薛瑞元也提到，屆時管制會視疫情發展，不排除祭出更嚴格的管制措施，也有可能若疫情趨緩，就會解除管制。
至於也有聲音希望不要圍堵民眾往海外寄藥，薛瑞元則認為，若市場上缺藥，連國人都會囤藥，因此不敢輕易答應，若有謠言台灣沒有藥、政府不管還要送中，後面就會造成搶藥，就像是先前搶衛生紙一樣，事實上是沒事卻釀成有事。