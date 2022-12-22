求學變賣淫？傳桃園某科大12外籍女學生失蹤 移民署回應
警政署日前偵辦，有不肖仲介業者假借女大生來台留學，實質上卻仲介到全台各地應召站賣淫；其中，桃園某科技大學更爆出有12名外籍女學生失蹤，警方偵查已找回3名女學生，迄今還有9人行蹤成疑，引發立委質疑蔡政府「新南向政策」破功。對此，移民署長鐘景琨今（22）日則於立法院答詢說明，找回的3人中，有1人為學生，2人為失聯移工。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今審查人民團體法，聚焦討論人口販運防治法，並邀移民署、警政署、內政部官員列席備詢。民眾黨立委賴香伶質詢表示，東南亞學生來台與新南向政策息息相關，如今來台求學卻淪為打黑工主要族群，甚至成性交易受害對象，賴香伶詢問除桃園某科技大學女大生賣淫案外，警政署是否仍有進行中案件？警政署長黃明昭答詢先說，需要再了解，目前手頭上沒資料。
賴香伶表示，假就學、真打工引起憤慨，桃園某科大12女大生失蹤，警方現已找到3人，傳另外9人警政署向校方索要資料，學校卻拒絕提供，移民署與警政署如何要求校方配合調查？鐘景琨指出，各縣市服務站都有跟轄區內各大學建立聯繫管道，且每個月各大專院校會透過外籍學生學籍異動通報單逐月上傳。鐘景琨也提到，據查證結果並無9名失蹤學生，該案3人其中1人為學生，2人為失聯移工。
針對政府赴東南亞招生，賴香伶質疑，就人口販運法並無把教育部列為主責機關，她直言這是一個奇怪設計，現在很多假求學、真打工集團，「這樣下去新南向政策會破功，也是人權上的破口」。內政部代理部長花敬群回答，中央主管機關就包含教育部，並允諾會再跨部會溝通，1個月內給予檢討報告。