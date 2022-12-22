警追嫌撞殘25歲女騎士！她「智力減損」重傷 國賠555萬
一位25歲楊姓女子，於2018年騎車經過鶯桃路685巷口時，恰巧桃園八德分局大安派出所姜姓警員，駕駛警車正在追捕毒品嫌犯，姜員開啟警鳴器及警示燈，從路口闖越紅燈時撞上楊女，楊女當場倒地昏迷重傷，送醫治療後雖然沒有生命危險，但造成智力減損、四肢運動等功能障礙，生活無法自理。楊女父母提出國賠告訴，一審判決出爐，判決警局須賠楊女491萬餘元，楊女父母各32萬元精神撫慰金，共555萬餘元，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，2018年3月31日早上9點多，姜姓員警執勤時遇到毒品犯卓男，卓男拒檢逃逸，姜員駕駛警車從後追捕，啟用警示燈及警鳴器，於鶯桃路658巷口時闖越紅燈，不料楊女當時綠燈對向正要經過路口，兩車發生擦撞，楊女當場倒地昏迷。
車禍造成楊女頭部創傷併發腦出血及蜘蛛網膜下腔出血、顱底骨骨折等傷勢，治療後仍留下智力衰退、語言障礙、四肢運動功能障礙等重傷害，生活無法自理。楊女父母於是提出國賠告訴，求償2400萬餘元。
法官審理後認定，姜員駕駛警車執行緊急任務，不受道路速限與紅燈限制，並無肇事因素，不過行經路口時，理應可預見對向綠燈恐有車輛交會，卻未採取積極防免手段，因此還是有所過失。不過楊女騎車經過路口，理應可聽聞警示燈和警鳴器等警號，但卻未避讓，也要自負6成責任。最終扣除楊女已獲得的保險理賠後，判決警方須賠償楊女491萬餘元，楊女父母各32萬元精神撫慰金，共555萬餘元，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
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