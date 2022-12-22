薛瑞元批郭董像BNT推銷員！柯文哲酸：高端推銷員指責人
鴻海集團創辦人郭台銘回憶過去購買BNT疫苗回台困難重重，並指台灣沒有BNT次世代疫苗，導致他的母親無法接種。衛福部長薛瑞元昨日受訪表示，「聽起來像是BNT的推銷員」。台北市長柯文哲今（22）日表示，薛瑞元的說法感覺像高端推銷員在指責別人是BNT推銷員。
記者呂炯昌／台北報導
即將卸任的柯文哲今日上午舉行就職八週年記者會，媒體聯訪時被問到2024選舉，有人說郭台銘、新北市長侯友宜關係更密切，但會排擠到柯？柯文哲說，每天不用去討論這種題目，他本來跟郭台銘沒有什麼來往，坦白講，在2019年之前，當然他（郭）絕對是跟國民黨以前的關係更深厚，但他覺得這沒有什麼，很多這種事情就是順其自然就好。
媒體問最近有跟郭台銘聯絡嗎？柯文哲說，「還是有啊，跟他問一下高虹安問題要怎麼解決。」
媒體問怎麼看郭台銘發文轟薛瑞元？柯文哲說，老實講，用那個典故他還上google去查才知道是出自三國演義，不過後來發現後面罵得更凶的字沒有拿出來用，「不過我看了真的覺得，老郭怎麼會用這麼厲害的字眼？」
針對薛瑞元說郭台銘是BNT推銷員？柯文哲反酸說，這就是高端推銷員在指責別人是BNT推銷員。