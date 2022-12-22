鐵道馬接力賽報名將破千隊 侯友宜：會與團隊一起接力跑
2023新北市鐵道馬拉松接力賽賽事開放報名至今一個月，報名踴躍，已將近千隊報名，新北市政府觀光旅遊局今（22）日舉辦宣傳記者會，除了有跑界新星籌組的「鐵支路明星隊」亮相外，新北市府也號召跑步好手籌組『新北Hou厲害』參賽，新北市長侯友宜出席活動受訪也表示會抽出時間去比賽，與團隊一起接力。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪表示，接火車比賽是一個山、海、風以及鐵道最美麗的東北角風景賽事，所以迎來了滿滿報名的人潮，很快的1150隊就會報名完畢，所以來看美麗的風景外，還有精美的紀念品及獎牌，強調這是一個開心、健康充滿團隊合作的比賽，也是國內最漂亮的東北角風景區接力比賽，希望大家趕快報名，自己也會盡量抽出時間去比賽，證明自己能跑，也能有機會拿到好成績，與團隊一起接力。
新北觀旅局局長楊宗珉表示，鐵道馬以企業為名義組隊參報的隊伍數也是逐年成長，為了讓追火車成為企業凝聚同仁情感與向心力最佳的選擇，第8屆另增設了「企業團體競賽組」，針對2隊以上報名的企業團體特別設立敘獎辦法，優勝隊伍更可獲得賽後的東北角在地慶功筵席，爭取企業團體榮耀之餘，還能大啖東北角珍饈海味。