友達一站式LED虛擬攝影棚　整合服務助劇組降低拍攝成本

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友達光電技術長廖唯倫表示，相較傳統以綠幕拍攝，LED虛擬攝影棚可大幅精簡拍攝與製作時間及成本，提供影視製作更便利的創作方式。友達從產品設計、影像調校、產品建議至組裝等，提供整套多元場域推動影視製作的解決方案，讓影視創作者能享有國際級水準的拍攝場地與內容服務，很榮幸友達以科技整合影視創作的能力，能獲得台灣首屈一指的電影特效公司再現影像肯定，未來友達也將持續擴充產業生態圈，為元宇宙的成長量能注入新活水。
再現影像營運總監黃棨雋表示，再現影像致力探索影視製作新技術，並期望為台灣影視產業邁入國際化。這次借助友達ALED先進顯屏技術加持，結合再現影像專業特效能力，以及內容與後製一條龍服務，可望提升LED虛擬製作的影視效能，進而產出更多高品質細緻作品。
友達ALED先進顯屏技術，可獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，利於虛擬智慧攝影棚應用。此次友達在主屏以1.95小間距LED無縫拼接、有利降低拍攝時摩爾紋的出現，搭配低掃數與超高刷新率的特色，並擁有99% DCI-P3色域，可呈現豐富色彩，再加上友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者能夠融入場景、有沉浸式臨場感使演出逼真，亦能及時切換場景；同時，更採用英國Brompton影像控制系統，讓LED顯示屏影像處理更貼近虛擬製作應用，加速整體製作過程。
友達指出，將持續拓展多元垂直和產業應用，並提供客戶諮詢、軟硬體整合、安裝與售後服務等軟硬整合開發能力，與合作夥伴建構生態圈，以完善場域應用規劃。未來將持續拓展ALED先進顯示技術與合作佈局，除影視製作，亦可延伸美術館、博物館、劇場等娛樂教育示範場域，開啟更豐富的服務體驗。