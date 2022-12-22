32歲主播林瑋茜任原民局長 侯友宜：我對她期待很高
新北市長侯友宜今（22）日上午出席鐵道馬拉松接力賽宣傳記者會，受訪對於昨日公布的小內閣名單中的亮點、32歲的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任新北市政府原住民族行政局局長，表示對她期待很高，希望她用年輕、熱忱與理想，把原住民帶向另一個新的里程碑。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，除了她是年輕的原住民女性外，最重要的是她長期關注原住民族群的議題，每次的報導都非常的深入，能夠讓原住民來認同報導的方向，希望藉著她的熱情及態度，把問題發掘出來、去解決問題，；期待用年輕、熱忱、有價值來追求理想，把原住民帶上另外一個新的里程碑。
侯友宜也說到，「我對她期待很高」，期待32歲年輕的林局長，帶給新北市原住民不一樣的思維、不一樣的想法，同時也可以跟各局處大家一起並肩作戰，因為各局處也是原住民最重要支持的力量，不管是在文化、勞工就業，以及教育就學，還有相關的社會福利，都是要緊密結合在一起。
另外對於副秘書長等一些職位遺缺部分，侯友宜表示，現階段同仁有的是已經申請退休，有的慢慢地要讓年輕化的上來，帶領不一樣、創新的風格，重新帶向另外一個新的里程碑；至於少數職位上，既有一個協調補充性的位置，會隨時做好調整，面對新的4年，展現不一樣的工作態度外，也要展現更要大幅改變的勇氣，讓新北市在蛻變成長中快速地邁向2030，讓新北市的團隊繼續地往前走。