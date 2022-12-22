景氣真不妙？中研院估明年GDP僅2.41% 比央行保守
中央研究院經濟研究所今 （22） 日發布 2023 年台灣經濟預測值，其中預期今明兩年經濟成長都無法「保3」，甚至預估明年經濟成長率（GDP）為2.41%，低於中央銀行發布的2.53%，同時也是目前智庫預測最低。另外，中研院指出，外需緊縮、景氣趨緩，明年台灣貿易與投資仍將低迷，至於消費者物價指數 （CPI） 年增率則預估達2.15%，持續超過 2% 通膨警戒線。
記者鄭妤安／台北報導
中研院今日舉行「2023年台灣經濟情勢總展望記者會」，會中由「總體經濟預測小組」周雨田兼任研究員代表，發布台灣經濟預測分析報告。
中研院大幅下修今年經濟成長率至2.94%，不僅低於7月預測數3.52%，甚至無法「保3」，主要原因是由於今年全球黑天鵝事件頻傳，俄烏戰爭、全球通膨居高不下、主要國家央行進入升息循環等衝擊，影響終端需求，台灣出口與投資也嚴重受創。
中研院展望明年，指出雖然國境開放，有望帶動消費動能持續提升，不過全球景氣降溫，廠商庫存壓力仍存，台灣外貿與投資將繼續低迷不振，預期明年經濟成長率下挫到2.41%，不僅低於中央銀行發布的2.53%，同時還是目前智庫預測中最低經濟成長預測值。
至於各界高度關注的物價方面，中研院指出，儘管物價漲勢已有所趨緩，但考慮核心物價下跌不易，加上油電價補貼政策難以為繼，因此預估明年CPI和WPI成長率分別為2.15%、0.14%，通膨率仍將持續超過通膨2%警戒線。