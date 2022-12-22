一藥難求！布洛芬生產大國卻缺藥　中國民眾苦自救

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中國科技公司騰訊在12月20日時，將「新冠防護藥物公益互助平台」上線使用，超過百萬用戶在在該平台上發出超過五萬條求助與幫助的訊息。有藥品需求的用戶透過平台尋求援助，其他用戶則可以在第一時間提供多餘的藥品，藉此實現民間自救。
根據後台數據統計，截至21日下午，藥品需求量最大的五個城市分別是深圳、杭州、上海、廣州和南京。提供藥品最多的五個城市是北京、深圳、上海、廣州和杭州。
報導指出，中國是布洛芬生產和出口大國，佔全球產能三分之一，但在疫情流行當下，現在中國民眾卻「一藥難求」，只能靠自救。旅美中國學者王軍濤接受《自由亞洲電台》採訪時表示，中國政府突然解封，迎來疫情高峰，藥品需求激增在意料之中。此外，在過去三年來，中國政府對新冠疫情進行「驚恐性」宣傳，導致解封後中國社會恐慌，才會引發囤藥潮。
先前北京、上海、深圳等地退燒藥、感冒藥、快篩劑嚴重短缺，甚至連維生素、中藥也都難求，一直到本月下旬，藥品匱乏的情況也未獲得緩解。王軍濤表示，由於中國政府先前嚴格管制退燒、止咳、抗病毒、抗生素這四類藥品，切斷下游需求，導致上游產能受到重創。
醫藥媒體「賽柏藍」則引用消息人士透露，指出儘管上個月防疫政策有鬆動跡象，但是生產四類藥品的藥廠並未收到明確通知可以恢復甚至擴大生產，在保持觀望態度之後，就導致了存貨、備貨不足現象。
美國紐約城市大學政治學教授夏明表示，在防疫三年以來，習近平過度強調自我權力的攫取，將維護統治放在了優於民生的位置，使得中國政府在放開管控前根本沒有考慮到會出現藥品匱乏等一系列問題，「其實今天所謂的開放，是控制不住（疫情）的必然結果。」