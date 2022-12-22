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周春米公布小內閣人事　新任者僅有6人

▲準屏東縣長周春米今（22）日公布小內閣名單。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
▲準屏東縣長周春米今（22）日公布小內閣名單。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）

記者鄭婷襄／屏東報導

即將走馬上任的準屏東縣長周春米在今（22）日公布她的小內閣成員，並在上午帶著小內閣成員和媒體見面，20多個縣府一級主管職缺新任者有6人，變動並不大，周春米強調小內閣以穩定、馬上有效能為原則，老百姓安居樂業、維持屏東的榮耀都是不能夠等待。

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未來屏東縣政府新任的有6人，副縣長黃國榮、教育處長劉育忠、勞青處長李雨蓁、研考處長謝孟良、客務處長李明宗、衛生局長張秀君。

▲準屏東縣長周春米今（22）日率小內閣團隊公開亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
▲準屏東縣長周春米今（22）日率小內閣團隊公開亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
最受矚目的副縣長人選，由原縣府研考處長黃國榮出任，衛生局長、研考處長分別由原副局長張秀君、副處長謝孟良升任；教育處長則延攬國立屏東大學專任教育學系教授劉育忠擔任，加上先前公佈的勞動暨青年事務處長李雨蓁、客務處長李明宗，多數局處長均獲留任

▲準屏東縣長周春米今（22）日率小內閣團隊公開亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
▲準屏東縣長周春米今（22）日率小內閣團隊公開亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
周春米表示，真的是在和時間賽跑，這8年的縣府團隊備受大家信賴，她很幸運能繼續和大部分的縣府團隊繼續合作，小內閣以穩定、馬上有效能為原則，清廉、操守是必備的條件，除了個人的專業之外還要有強而有力的執行效能，現在不只是城市間的競爭，老百姓安居樂業、維持屏東的榮耀都是不能夠等待。


副縣長：黃國榮（新任）

學歷：國立中山大學行銷傳播管理研究所碩士

經歷：縣長室簡任秘書、農業處處長、研考處長


勞動暨青年發展處長：李雨蓁（新任）

學歷：高師大跨域藝術研究所碩士

經歷：「高雄好過日」組織創辦人及理事長、「鳳山好厝邊」雜誌創刊人、立法委員陳柏惟團隊執行長、立法委員林靜儀競選團隊執行總幹事

▲新任屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）
▲新任屏東縣勞動暨青年發展處長李雨蓁。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.12.23）

教育處長：劉育忠（新任）

學歷：英國東英格蘭大學(University of East Anglia)哲學博士

經歷：國立屏東大學專任教育學系教授、國立屏東大學國際事務處國際事務長

     　 國立屏東大學東南亞發展中心主任


客務處長：李明宗（新任）

學歷：國立屏東科技大學EMBA碩士

經歷：內埔鄉公所機要秘書、東片村村長、創辦「東片寶石村股份有限公司」


民政處長：徐富癸（留任）

學歷：國立屏東教育大學教育行政研究所碩士

經歷：縣長室簡任秘書


城鄉處長：李怡德（留任）(健檢請假)

學歷：比利時魯汶大學建築、都市設計暨空間規劃學博士

經歷: 高雄市政府都發局局長、經濟發展局局長


文化處長：吳明榮（留任）

學歷：國立中正大學成人及繼續教育研究所博士班

經歷：台南市樹谷生活科學館副館長、台南市藍晒圖文創園區執行長、屏東縣文化觀光總顧問


環保局長：顏幸苑（留任）

學歷：淡江大學水資源及環境工程研究所博士

經歷：高苑科技大學專任教授、成功大學兼任教授、經濟部水利署正工程司


原住民處長：顏成仁（留任）

學歷：國立中興大學生物化學博士候選人

經歷：來義鄉第十八屆代理鄉長、屏東縣政府縣長室秘書


傳播暨國際事務處長：鄞鳳蘭（留任）

學歷：國立屏東科技大學高階經營管理碩士

經歷：研考處處長、觀光傳播處處長、屏東縣工商發展投資策進會總幹事


秘書長：邱黃肇崇（留任）

學歷：國立交通大學交通運輸研究所

經歷：城鄉發展處處長


衛生局長：張秀君（新任）

學歷：國立屏東科技大學 EMBA 研究所

經歷：衛生局副局長、衛福部護理及健康照護司科長、臺北市中正區健康服務中心主任、衛生局醫政科長


研考處長：謝孟良（新任）

學歷：國立屏東科技大學工業管理系碩士

經歷：研考處副處長、觀光傳播處副處長、研考處資訊科長、建設局觀光課長

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