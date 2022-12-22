澤倫斯基穿著褐色軍裝　抵白宮與拜登展開會談

擔憂澤倫斯基人身安全　訪美行程火車飛機並用

▲由於擔心澤倫斯基的人身安全，有關他出訪美國的細節已經事先祕密規劃好幾天。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於擔心澤倫斯基的人身安全，有關他出訪美國的細節已經事先祕密規劃好幾天。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日晚間秘密搭乘火車前往波蘭，再從波蘭搭機抵達美國，這是他在俄羅斯入侵烏克蘭300天後首次海外訪問。

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路透社報導，他21日早上抵達波蘭南部城市普瑟米斯（Przemysl）。根據波蘭TVN廣播公司的新聞畫面，澤倫斯基現身在火車站，同行者還有美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）。

由於擔心澤倫斯基的人身安全，出訪細節已經事先祕密規劃好幾天。美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）一名記者昨天在推特發布澤倫斯基將訪美的詳細消息。

澤倫斯基在波蘭登上一架美國政府飛機，並於美國東部時間21日中午左右降落在距華盛頓東南方約19公里的馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。

之後他搭車前往位於華府賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）美國總統招待貴客的布萊爾賓館（Blair House），稍事休息後再前往斜對面的白宮，受到美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）迎接。

澤倫斯基沒有像一般領袖穿西裝打領帶，而是身穿他標誌性的軍綠色毛衣和工裝褲造訪，提醒人們他直接從戰區而來。

拜登政府一名不願透姓名的高級官員昨晚告訴記者，沒有辦法以「數學公式」提供澤倫斯基此行確切日期，但透露美國政府已與澤倫斯基就他能夠離開烏克蘭，並短暫訪問美國後返回的「安全參數」進行密切磋商。

根據英國「衛報」（The Guardian），澤倫斯基可能很快還會訪問英國、法國和德國等國家。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111222

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