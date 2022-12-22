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獨／FORMOSA SEXY遇瘋狂粉絲！威脅想了斷　恐怖經歷曝

▲夢想家啦啦隊「FORMOSA SEXY」成員梓梓（左起）、芊芊、Lulumi、少鹽，分享曾遇到過瘋狂粉絲示愛。（圖／夢想家娛樂提供）
▲夢想家啦啦隊「FORMOSA SEXY」成員梓梓（左起）、芊芊、Lulumi、少鹽，分享曾遇到過瘋狂粉絲示愛。（圖／夢想家娛樂提供）

記者吳雨婕/專訪

「P.LEAGUE+」職籃聯盟年度啦啦隊、夢想家啦啦隊「FORMOSA SEXY」正式出道，由梓梓、Lulumi、少鹽和芊芊4人組成，她們近來推出第一首單曲《Sexy Beast》，她們接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到曾經被瘋狂粉絲威脅失戀，想自我了斷的恐怖事蹟。

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芊芊、梓梓、Lulumi、少鹽直言當啦啦隊跟唱歌「差很大」，她們笑說因為換氣方式不一樣，對4人來說錄音最困難，「因為我們本身都是在跳舞，唱歌沒有到那麼專業，磨合時間只有2天，所以常常重錄。」身為隊長的梓梓因為對自己要求高，讓她被製作人提出不斷要求時，自責「是不是我做得不好」，因此躲在角落偷哭，被Lulumi發現。這次的單曲反響不錯，她們各自給自己打分，芊芊、梓梓、少鹽都自評80分，Lulumi則是75分，但整體則是給了滿分100的評價。

談到如果只能從當啦啦隊、唱歌二擇一，「FORMOSA SEXY」會如何抉擇，她們異口同聲的說：「兩個都要！」不畏壓力的勇氣，就如同在球場上時的活力，總是給人精神一振的震撼。

▲夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」正式出道，團體由Lulumi、梓梓、芊芊和少鹽組成。（圖／夢想家娛樂提供）
▲夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」正式出道，Lulumi、梓梓、芊芊和少鹽組成。（圖／夢想家娛樂提供）
4人都身材火辣，也都有一大票粉絲追隨，被問到有沒有遇到過瘋狂粉絲示愛，少鹽透露：「我遇到那種幻想我是他女朋友，他會在網路上說我跟他單獨去看球賽，然後我受不了就封鎖他，結果他在IG開直播說失戀很受傷，拿假槍威脅要了斷自己。」所幸，這位瘋狂粉絲只是情勒，一直以來都平安，生活也正常。但少鹽直言，雖然這件事是她其他粉絲轉述，但真的有被嚇到。

▲少鹽。（圖／夢想家娛樂提供）
▲少鹽分享遇到瘋狂粉絲的經驗。（圖／夢想家娛樂提供）
梓梓分享，有一次自己的貓不見了，「我之前住蘆洲，然後發那種懸賞公告，留得不是我朋友的電話，請大家幫忙找，那時候太心急了，沒想到從此之後就有非常多的人到我家附近『找貓』。」但這還不是最讓人困擾的，梓梓提到：「有一次我很晚回家，結果在Uber車上看到有一個人，躲在那種凸透鏡後面偷拍我進家門。」驚嚇不已的她，讓她趕緊搬家。

▲梓梓勤勞練舞，秀出結實小蠻腰。（圖／翻攝自梓梓FB）
▲梓梓透露曾被粉絲跟到家附近還偷拍她。（圖／翻攝自梓梓FB）
球場上多少會遇到會毛手毛腳的人，有著「糾察隊」個性的Lulumi表示，她曾遇過合照時，手搭在她肩膀上的人，她會直接說：「手放掉」、「我不想拍了」。少鹽在一旁聽到後，隨即補充：「對！之前有一個粉絲勾我，Lulumi看到就用開玩笑的語氣說『手在幹嘛？』」

▲Lulumi追求完美體態花錢整形。（圖／記者陳明安攝）
▲Lulumi霸氣制止毛手毛腳的人。（圖／記者陳明安攝）
「FORMOSA SEXY」人氣很高，當然追求者也許多，她們開出擇偶標準，少鹽認為花心絕對不行，身高至少要比她高2公分，男方要有耐心；Lulumi直言，另一半體力一定要好、負責任，說話算話；梓梓則是希望男友是個有趣的人，「喜歡有頭腦的，我很怕遇到笨蛋。」還自爆戀愛中自己「偏狗」，所以很怕遇到大男人主義的類型；芊芊分享，希望男友可以有目標、有才華、有肩膀，不可以自大。

▲芊芊拍MV時圈粉所有男性工作人員。（圖／夢想家娛樂提供）
▲芊芊談理想型，希望男方有才華、有肩膀。（圖／夢想家娛樂提供）

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