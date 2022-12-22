獨／FORMOSA SEXY遇瘋狂粉絲！威脅想了斷　恐怖經歷曝

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談到如果只能從當啦啦隊、唱歌二擇一，「FORMOSA SEXY」會如何抉擇，她們異口同聲的說：「兩個都要！」不畏壓力的勇氣，就如同在球場上時的活力，總是給人精神一振的震撼。
4人都身材火辣，也都有一大票粉絲追隨，被問到有沒有遇到過瘋狂粉絲示愛，少鹽透露：「我遇到那種幻想我是他女朋友，他會在網路上說我跟他單獨去看球賽，然後我受不了就封鎖他，結果他在IG開直播說失戀很受傷，拿假槍威脅要了斷自己。」所幸，這位瘋狂粉絲只是情勒，一直以來都平安，生活也正常。但少鹽直言，雖然這件事是她其他粉絲轉述，但真的有被嚇到。
梓梓分享，有一次自己的貓不見了，「我之前住蘆洲，然後發那種懸賞公告，留得不是我朋友的電話，請大家幫忙找，那時候太心急了，沒想到從此之後就有非常多的人到我家附近『找貓』。」但這還不是最讓人困擾的，梓梓提到：「有一次我很晚回家，結果在Uber車上看到有一個人，躲在那種凸透鏡後面偷拍我進家門。」驚嚇不已的她，讓她趕緊搬家。
球場上多少會遇到會毛手毛腳的人，有著「糾察隊」個性的Lulumi表示，她曾遇過合照時，手搭在她肩膀上的人，她會直接說：「手放掉」、「我不想拍了」。少鹽在一旁聽到後，隨即補充：「對！之前有一個粉絲勾我，Lulumi看到就用開玩笑的語氣說『手在幹嘛？』」
「FORMOSA SEXY」人氣很高，當然追求者也許多，她們開出擇偶標準，少鹽認為花心絕對不行，身高至少要比她高2公分，男方要有耐心；Lulumi直言，另一半體力一定要好、負責任，說話算話；梓梓則是希望男友是個有趣的人，「喜歡有頭腦的，我很怕遇到笨蛋。」還自爆戀愛中自己「偏狗」，所以很怕遇到大男人主義的類型；芊芊分享，希望男友可以有目標、有才華、有肩膀，不可以自大。
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