集結眾多優秀品牌　中捷店鋪熱鬧開張

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中捷公司表示，中捷店鋪首波開幕活動由台中市好禮協會推出的「好禮幸福館」打頭陣，12月24日將在市政府站3樓舉辦開幕慶，並於當日至明年1月20日祭出各式獨家優惠活動。「好禮幸福館」集結眾多台中知名伴手禮品牌，將由法布甜、久久津乳酪本舖、丸文食品、鯊魚挑嘴等18個品牌攜手，米麵食、醬料配菜、甜點、涼飲品等各式伴手禮，提供民眾多款美味選擇，一站滿足年節送禮、自用需求。
此外，全台擁有廣大粉絲的最夯市集團隊「無肉市集」旗下首間實體店面，同樣落腳市政府站1樓，預計明年1月正式對外亮相。「無肉市集」團隊醞釀多時，傾力打造全台第一個純素超商品牌「未來你好」，透過對於未來生活的美好想像，串起人與環境的連結，並持續推廣永續經營理念。團隊特別看好市政府站位處精華商圈且人流量高的特性，作為新品牌的旗艦首發站，並將在試營運及開幕期間推出一系列行銷活動，讓民眾在新的一年體驗美好的未來生活。
中捷公司指出，在各界引頸期盼下，台中捷運第二波的車站店舖也緊鑼密鼓籌備中，將於明年上半年正式登場，預計進駐松竹站、市政府站3樓及高鐵台中站，一路串起由北到南的生活圈，明年中捷也將持續推出車站招商案，歡迎更多優秀廠商加入，一同打造台中捷運新生活。