徐亨慘賠10億破產！近兩年0收入 欠下巨債「近況曝光」
現年56歲的資深男星徐亨（本名徐建宇），曾演過多部經典八點檔，包含《意難忘》、《風水世家》等等，多半以反派的形象深植人心。不過，徐亨因10年前投資失敗，欠下巨債宣布破產，近兩年又因疫情關係，導致工作、收入近乎全無，讓外界相當憂心，如今近況曝光了。
娛樂中心/綜合報導
據了解，徐亨於2012年5月中旬宣布，因為投資失利，欠下5000萬元宣告破產。同年7月，徐亨在節目《今晚誰當家》中再度提及此事，他說：「生意失敗不可恥，可恥的是欠錢數字說太少。」並改口為所有投資總共賠了10億元新台幣，雖然後續幾年都有戲劇作品，但受到疫情影響，前兩年的演藝事業近乎停擺。
據《三立新聞網》報導，在今年疫情好轉的情況下，徐亨光是助選的主持活動，就一口氣接了50多場，尾牙的部分，也持續有人詢問檔期，他透露，時間上能配合就去幫忙，能去就去，而在酬勞方面，由於是友人相挺居多，都是收「友情價」，也希望明年能在演藝圈更加穩定。
事實上，從徐亨的臉書粉專就能發現，徐亨幾乎每天都有活動，行程近乎滿檔，尤其是後半年都和選舉的活動有關，偶爾也會參與直播，昨日才剛結束連續兩天的尾牙主持活動，獲得上千名網友按讚朝聖，人氣依舊不減。在戲劇方面，首次出演的影集《台灣犯罪故事－生死困局》也將在明年Disney+上線，讓許多粉絲相當期待。（編輯：詹鎰睿）