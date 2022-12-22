中市清潔隊創意耶誕　倒垃圾也可拍照

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局指出，沙鹿區清潔隊利用回收廢木料製作耶誕樹、旗幟縫製耶誕裝、玻璃瓶製作聖誕酒瓶燈飾，讓民眾倒垃圾時眼睛為之一亮，更訂於12月24日夜間19時至20時於沙鹿區東晉路青山宮前廣場，辦理資源回收兌換活動，民眾只要準備2公斤廢乾電池或2公斤廢光碟片，即可獲得精美環保聖誕酒瓶燈飾1個(數量有限、送完為止)，獨一無二又閃亮亮的酒瓶燈放在家裡餐桌、窗台等角落，同時增添耶誕浪漫氣息。
豐原區清潔隊則利用54個廢輪胎堆疊成耶誕樹主體及米其林雪人，並以回收的各式布娃娃、飾品、回收紙箱等作為裝飾，再加上燈飾及彩帶點綴成七彩耶誕樹，就連耶誕老公公布偶也是回收物。即日起到12月26日止，每天日間6時到8時、夜間7時到11時，在豐原區田心路垃圾收運定時定點處亮相，歡迎民眾拍照打卡。環保局指出，此消息曝光後，吸引不少民眾在地方社團按讚，紛紛表示「真正的廢棄物利用」、「另類的聖誕樹」、「超美的，小朋友每天都要來倒垃圾」，受到好評。
環保局進一步說明，石岡區清潔隊則運用輪胎、厚紙板、保特瓶製作雪人、薑餅人、麋鹿與聖誕老人，於12月20、27日下午5時到7時，在綠六廣場定時定點處與民同慶，同時舉辦資源回收一指神功有獎徵答活動，活動地點搭配2022石岡花漾藝術節的璀璨華麗燈海，清潔隊利用往年民眾所丟棄的聖誕吊飾與閃亮亮的裝飾品，重新打造資源回收車，除一改過往對資源回收車的刻板印象外，也期望傳達節慶禮物與飾品再利用、激發無限可能的理念。
環保局談到，大安區清潔隊也別出心裁，利用飲料杯紙容器與摺紙做成可愛的環保聖誕樹，妝點垃圾車、回收車，還利用紙箱當基座、黏上寶特瓶，再放上幾隻回收的玩偶、裝飾品與幾顆暖暖的聖誕燈，透過清潔隊巧手種出一棵充滿創意的聖誕樹，許多小朋友還特地跟著家長一起出門倒垃圾、拍照，想來倒垃圾與拍照的民眾可於12月24日夜間7時25分至7時40分，到松雅里松ㄧ街保安宮廟前廣場定時定點處，一同響應耶誕歡樂氣氛。
環保局代理局長陳宏益表示，2022台中耶誕嘉年華「台中好甜 心動於中」於12月16日至1月2日連續18天盛大登場，除透過耶誕活動、行銷台中，更要讓市民看看不一樣的清潔隊，區隊各有各的創意巧思與活動特色，絕對是資源回收再利用的最佳寫照，邀民眾一起動動腦、動動手，打造專屬的耶誕妝扮，舊物新生、響應環保，環保隨手做、一點都不難。