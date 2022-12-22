對烏態度未放軟！俄羅斯同步擴張北極軍事化行動

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1名西方高級情報官員透露，雖然俄羅斯已從北極附近的高北地區撤出3/4的陸軍，派遣他們加強對烏克蘭的入侵，但從Maxar Technologies獲得的衛星圖片來看，俄羅斯過去1年仍不忘對一系列雷達基地和跑道進行改善，雖然稱不上是什麼戲劇性的變化，但顯示俄國持續在鞏固和擴大該地區的發展；有分析認為，在莫斯科陷入資源短缺時，這對俄羅斯的防禦戰略相當重要。
該名官員還透露，烏克蘭戰爭導致俄羅斯在該地區的兵力出現重大調整，地面部隊只剩下原來的20%到25%，但海軍部分則完全沒有受到戰爭的影響。
依照Maxar的說法，有3個新防護罩（用於保護雷達天線），今年已在遠東北的提克西（Tiksi）防空基地完工；Nagurskoye空軍基地（俄羅斯最北端的軍事設施）以及位於俄國東北部科捷利尼島（Kotelny Island）的Temp空軍基地，跑道和停機坪也都獲得改善；位於巴倫支海、靠近挪威和芬蘭的Ostrovnoy據點，據傳就有部署俄國新建的、號稱可以發現匿蹤戰機的Rezonans-N雷達。
北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，俄羅斯在高北地區進行了大量軍事集結，而且從俄羅斯到北美的最短路線就是越過北極，加上北極冰層的融化，也正在加速開闢從亞洲到歐洲的新航線，因此北極地區的戰略重要性，並沒有因為烏克蘭戰爭而改變，俄國確實重新開放了舊的前蘇聯基地，還在北極和高北地區測試新型武器。