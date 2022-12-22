中市「健民」國小發音不雅　地方要求更改校名

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發起健民國小更名運動的竹仔坑社區發展協會於109年11月提案發起，事經學校校務會議、家長代表大會決議通過，並邀請校長、家長會長、校友會代表及社區發展協會前後任理事長等5人，籌組「學校更名推動小組」積極推動，推動小組完成更名計劃書，並於21日晚召開社區公聽會，聽取各界意見。
推動小組說明，分別是「彰顯在地特色」、「形塑正向意義」及「建構文化認同」；小組成員強調，地方鄉親和家長們一致要求更改校名，找回原來歷史，同時健民國小是塗城國小分校更名而來，未來校史紀錄仍會載明健民國小，不會消失不見，目前學校已經做好更名準備，並不會增加負擔。
出席民眾發言全面支持更名，有人指出，外界只知道「竹仔坑」，提起「健民」都不清楚，贊同更名；有人認為，近年來陸續興建健民國宅、社會住宅，地方變遷快速，支持更名；有強調，在地化是時代潮流，並且將會是一大亮點；有老校友細數校園的變化，認為已經完成「階段性任務」，贊同更名，迎向下一個目標。
校長家張家馨結論，由於多數同意支持，因此計劃在年底前向市府教育局提出申請，爭取明年8月1日更名掛牌，並希望借此讓外界認識這所大里市最小、卻精緻、獨特的國民小學。
市議員李天生強調，學校更名符合地方民意，對此結果表示樂觀其成，他同時指出，台中市計有健仁國小更名四張犁國小，博愛國小更名德芙蘭國小，達觀國小更名博屋瑪國小等案例。
推動小組3點更名理由，分別是「彰顯在地特色」、「形塑正向意義」及「建構文化認同」；其中包括健民里，古地名「竹仔坑」，過去曾盛產竹子，軍方並在里內設置「竹仔坑新兵訓練中心」全國知名，「竹仔坑」至今仍是大多數人熟悉的地理名稱，更名竹仔坑國小，極具有在地特色。
另外，「健民」發音不雅，經常與「賤民」字音字義混淆，或淪為被取笑的字眼，要求比照「健仁國小」更名「四張犁國小」案例，更名為「竹仔坑國小」；同時更名「竹仔坑國小」，不僅可以重新審視地方歴史、先民生活背景，以及背後的動人故事，更可凝聚社區意識，教育年輕人認識家鄉，建構鄉土文化認同。