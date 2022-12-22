侯友宜公布小內閣名單　美女主播接原民局長成吸睛亮點

4117中央公園馬拉松超高規 百萬獎金奢華補給今起報名

▲4117中央公園馬拉松標榜超高規格，不僅各組優勝有超高獎金，更備有龍蝦、干貝、烏魚子等奢華澎湃補給。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)
▲4117中央公園馬拉松標榜超高規格，不僅各組優勝有超高獎金，更備有龍蝦、干貝、烏魚子等奢華澎湃補給。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)

記者金武鳯/台中報導

馬拉松路跑一波接一波，將於2023年4月23日在台中市中央公園特區登場的「4117中央公園馬拉松」，今（22）日舉行啟動報名宣導會，將於下4:11:07正式開放報名。會中並邀請國內全馬及半馬紀錄保持人許績勝、蔣介文擔任代言，以「ALL YOUNG TOGETHER」為訴求，號召大家一起跑出健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「4117中央公園馬拉松」是由優漾複合運動會館主辦，建商雙橡園開發冠名贊助。為了讓更多人體驗不同的優生活模式，雙橡園開發以座落在中央公園特區的基地面積4117坪數字為發想，攜手「優漾複合運動會館」舉辦適合全家人一起運動的路跑賽事。值得一提的是，此次馬拉松路跑亮點多，包含百萬獎金、頂級補給、藝文表演、優生活市集、運動按摩服務等，請大家拭目以待！

▲4117中央公園馬拉松明年4月登場，今日舉辦啟動報名儀式，由許績勝、蔣介文代言。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)
▲4117中央公園馬拉松明年4月登場，今日舉辦啟動報名儀式，由許績勝、蔣介文代言。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)
台灣大腳丫長跑協會總幹事楊基旺表示，雖然台中市區近年來已經沒有全馬賽事，但國際級的賽事一定要有全馬組，目前賽道已在積極申請認證中。除了賽道精心設計，各競賽項目獎金、補給、報到與完賽禮也都是最高規格，要以最高標完成這場賽事。

競賽組別與獎金方面，首創ALL YOUNG半馬團隊邀請賽，廣邀各界對於身體健康與優生活議題具高影響力、高傳播力人士，以VIP身分組隊參加，攜手爭取高額12萬元的團隊冠軍獎金。另個人賽部份，全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍，分別是4萬元與7千元。

▲補給站提供的餐飲超「浮誇」，有龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等，今天舉辦上菜秀展示，等你報名參賽大飽口福。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)
▲補給站提供的餐飲超「浮誇」，有龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等，今天舉辦上菜秀展示，等你報名參賽大飽口福。（圖／記者金武鳳攝，2022.12.22)
由於路跑已成為全民運動，主辦單位規劃了4K巡禮組，鼓勵全家出動，可以推著嬰兒車，牽著寵物共襄盛舉，另增設70歲以上樂齡組以資鼓勵，歡迎全民不分老少，一起跑出健康，沿途也欣賞城市之美。

其次，補給站提供的餐飲很澎湃，有龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等「超浮誇」補給品，等你來大飽口福。完賽禮則有日本運動品牌Mizuno紀念跑衣、浴巾、毛巾等，獎牌設計更師法許多國外賽事，無論在活動的前中後，頂尖跑者或是一般民眾，都能享受一場最難忘的運動嘉年華會。

活動於今（22）日下午4:11:07正式開放報名，個人賽限額4000位、團隊邀請賽限額117組，額滿為止。跑者可上筆記報名網站搜尋「4117中央公園馬拉松」資訊。

防空污利器防霾紗窗 為紗窗裝濾網守護居家空品

85℃搶戰春節伴手禮商機 12款禮盒拼賣4.8萬盒

金門酒廠攜手米其林入選餐廳 首推百年桂花金門高粱酒

阿秋餐飲端年節大菜「鴻福盆菜」 山珍海味盡在這一鍋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀