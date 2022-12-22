4117中央公園馬拉松超高規 百萬獎金奢華補給今起報名

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台灣大腳丫長跑協會總幹事楊基旺表示，雖然台中市區近年來已經沒有全馬賽事，但國際級的賽事一定要有全馬組，目前賽道已在積極申請認證中。除了賽道精心設計，各競賽項目獎金、補給、報到與完賽禮也都是最高規格，要以最高標完成這場賽事。
競賽組別與獎金方面，首創ALL YOUNG半馬團隊邀請賽，廣邀各界對於身體健康與優生活議題具高影響力、高傳播力人士，以VIP身分組隊參加，攜手爭取高額12萬元的團隊冠軍獎金。另個人賽部份，全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍，分別是4萬元與7千元。
由於路跑已成為全民運動，主辦單位規劃了4K巡禮組，鼓勵全家出動，可以推著嬰兒車，牽著寵物共襄盛舉，另增設70歲以上樂齡組以資鼓勵，歡迎全民不分老少，一起跑出健康，沿途也欣賞城市之美。
其次，補給站提供的餐飲很澎湃，有龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等「超浮誇」補給品，等你來大飽口福。完賽禮則有日本運動品牌Mizuno紀念跑衣、浴巾、毛巾等，獎牌設計更師法許多國外賽事，無論在活動的前中後，頂尖跑者或是一般民眾，都能享受一場最難忘的運動嘉年華會。
活動於今（22）日下午4:11:07正式開放報名，個人賽限額4000位、團隊邀請賽限額117組，額滿為止。跑者可上筆記報名網站搜尋「4117中央公園馬拉松」資訊。