資本5萬公司包離岸風電業務　國民黨團：有何通天本領？

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪孟楷提到，交通部昨回覆表示，「因資本募集計畫不符規定，民航局建議不予同意。其後，台灣海立航空有限公司籌備處修正實收資本額新台幣5千萬元，並擬由2名本國法人（其中之一為台灣海力公司資本額5萬元），共同出資2550萬元，3名外國法人出資2450萬元。民航局在11月11日函報交通部，交通部在11月17日核復同意籌設。」
洪孟楷指出，依規定，普通航空業籌設實收資本額需5千萬元，因直升機行業是特許行業，本國法人資本額必須超過50%，所以海立航空公司拆成2550萬元和2450萬元，剛好本國資本額占51%，外國資本額占49%；但其中一位法人台灣海力公司的資本額只有5萬元。
洪孟楷質疑，5萬元連一部機車都買不到，甚至連性能好一點的空拍機都不只5萬元，今年4月才成立的公司，設立在台北市民權東路三段上的商業大樓內，光是同一地址，就有30家公司，其中包括了旅行社、豬排飯小吃店、太陽能公司等。一張辦公桌、一位負責人兼董事，到底有何通天本領，能讓經濟部、交通部兩大部長為其「溝通」、「協調」後，火速放行、同意籌備許可？
國民黨立委費鴻泰表示，經濟部長關說交通部長，讓資本額只有5萬元的公司拿到普通航空特許許可，王美花和王國材必須對國人說清楚，但是國人也都知道，除非民進黨下台，否則不會有答案。
費鴻泰強調，國民黨團在一年前就針對離岸風電相關議題，包括今天在內召開過5次記者會，前4次召開記者會所提出的問題，民進黨政府一次都沒給過答案。2018年4月離岸風電第一標，每度躉售是5.8元，不到3個月之後，第二標每度躉售變成2.5元，兩者相差3.3元。
費鴻泰說，國民黨團多次要求督導離岸風電業務的行政院副院長沈榮津，必須說明兩次標案躉售價格差異原因，2年過去，沒有答案，就是沒有答案。費鴻泰再次要求沈榮津副院長，在內閣改組之前可否告訴國人，離岸風電的第一標跟第二標躉售價格差異這麼大？
費鴻泰指出，民進黨政府一直強調離岸風電國產化，第一標躉售價格之所以這麼高，是國產化的原因，但真的是國產化嗎？離岸風電主體水下基礎樁工程鋼構，是由本土廠商「世紀鋼」承做，但世紀鋼後來無法完成，經濟部竟然特許讓其從韓國進口。一年半前國民黨團要求經濟部說明，到目前為止，經濟部從未說明。
費鴻泰進一步表示，離岸電工作船舶業務，是由丹麥風電哥本哈根基礎建設基金（CIP）及荷蘭海事工程商Boskalis，與水下工程大廠台灣樺棋營造，在台合資成立「伯威海事工程」，根本是「假國產、真外資」，媒體更質疑有外資涉及洗錢違法情事。
最後，費鴻泰直言，只要在民進黨沒有被下架之前，離岸風電所有弊端都不會有答案，只要下架民進黨，國人才不會當冤大頭，付出高電價；但仍期望即將下台的蘇內閣，給國人一個答案。