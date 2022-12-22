莫允雯秀度假造型曬辣腿！夏威夷豔遇「怕不合法」沒發展

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才回美國度假了半年，還去了夢寐以求的夏威夷、參與火人節等，莫允雯開玩笑直說退休後想搬去夏威夷，透露自己非常喜歡慢活的地方，她可以每天不用化妝、隨便套個襯衫就出門。更自豪是「夏威夷人的菜」，在那裡不是住飯店，也會在超市買菜體驗當地生活，都會感受到居民的友善。不僅常光顧的咖啡廳老闆會一直請客，連在當地衝浪還被18歲鮮肉主動搭訕教學，被問到怎麼沒有順勢發展戀情？她笑稱「因為年紀還不確定合不合法」而作罷。
不諱言自己旅行時的穿搭其實很懶惰，最好一件洋裝就解決，莫允雯認為今天身穿的綠松藍印花絲質襯衫式洋裝就很適合她本性，既可以當one piece洋裝、也可以打開當罩衫，或利用釦子變化出不同的造型，像她刻意少扣幾顆釦子、不從頭到尾扣到滿，呈現V領又開高岔的樣子，隨性慵懶地曬出辣腿，看起來必刻意裸露更性感。她還說自己很愛曬太陽，但通常經紀人怕「白不回來會沒有工作」不希望她曬太多，這時候襯衫洋裝就是一個折衷的選擇，還可以遮陽；她還透露自己的頭比較小，常常很容易造型時讓肩膀看起來比較大，會盡量避免譬如袖子卡在肩膀的設計。
欣賞完LEONARD新季服飾走秀，充滿了相當合身的剪裁與大挖空設計，莫允雯直說自己其實是很敢嘗試的，「應該是經紀人反應比較大」，但她也感嘆，自己內心也怕會不會已經不夠年輕穿出這些衣服的火辣。被問到對全身上下哪裡還不滿意？她秒回「都還可以努力」，直說女人一定都是對自己嚴苛的，像她最近迷上熱瑜珈，至少一週會上到兩三天，對於維持身材可說是相當積極。
成立於1958年的法國印花王國品牌LEONARD，擅長千姿百態的花卉手工網版印染，在工坊內擁有4位專屬畫繪師，圖騰全彩手工繪製，從設計開始到放在衣服上至少需耗費1年時間，而且一色一染，常常需要用到10至30張網版，才能把完整風貌轉印到最高級的絲質針織面料上，因質感輕柔絲滑，而有「150 公克的幸福」美稱。創辦人在夢裡見過的蘭花是LEONARD最主要的識別，也多繪以盛開於南方島嶼的異國情調花卉為設計主軸。日商三共生興集團（Sankyo Seiko GROUP）今年正式收購LEONARD，持續致力於Sustainability（永續性）目標，不只引進今年LEONARD與法國設計工坊ATELIER R&C合作，將二手牛仔衣物與過去珍藏面料拼接改造的一系列限量Vintage設計，更有與台灣婦女新知基金會合作製作的家飾抱枕。