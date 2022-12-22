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綠領產業高薪搶新鮮人！淨零碳排、ESG職缺近6年翻倍

▲104人力銀行觀察，2022年全站綠領相關工作機會數，平均每月6,305個，比6年前成長一倍。其中，53.1%綠領的工作不限年資。（示意圖／NOWnews資料照）
▲104人力銀行觀察，2022年全站綠領相關工作機會數，平均每月6,305個，比6年前成長一倍。其中，53.1%綠領的工作不限年資。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

為試圖扭轉極端氣候，全球已有超過130個國家承諾2050年淨零碳排，104人力銀行觀察，2022年全站綠領相關工作機會數，平均每月6,305個，比6年前成長一倍。其中，53.1%綠領的工作不限年資，歡迎社會新鮮人。另外企業社會責任（ESG）火紅，造就綠領薪貴，最近6年綠領職人薪資中位數4萬元，比整體月薪中位數3.5萬元、高出5,000元，溢價幅度為14.3%。

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「未來ESG是趨勢所在，投了幾間公司ESG的職缺但頻頻被已讀，如果想轉職該如何下手較好？」，環境永續越來越被重視，金管會也要求，實收資本額達20億元以上的上市櫃公司，2023年需編製和申報永續報告書；能源議題上，政府也以2025年非核家園為目標，推動綠色能源發展。

104人力銀行設定42組綠能關鍵字，例如：碳中和、負碳排、Net Zero、碳審計、綠電、風力發電、智能充電等，觀察2017年到2022年，連續六年的綠領工作機會、薪資、以及亮點職務。今（2022）年綠領相關工作機會平均每個月有6,305個，比2021年成長36%，比2017年成長107%，6年翻倍。

面對歐美陸續實施碳稅，外銷導向產業若不推動綠色轉型恐怕增加生產成本，2022年各「產業」對綠領的需求強度，以電子資訊/軟體/半導體月均工作數2,184個最高，其次是一般製造業1,321個，是唯二月均工作數破千的產業，合占綠領徵才數的56%。

影響所及，各「職類」對綠領的需求強度，以研發最多，平均每月1,371個，其次是操作/技術/維修類1,016個，生產製造/品管/衛環類1,004個、位居前三。

因電子資訊半導體、一般製造業的產業薪資較高，且為綠領的兩大需求產業，綠領人才已成薪貴！104人力銀行觀察最近六年，超過1,400名曾有綠領相關工作經歷的職人，薪資中位數為4萬元，比2022年全體職人月薪中位數3.5萬多5,000元、幅度14.3%。不同職務的綠領，掌握發展核心的研發製造類、生產製造/品管/環衛類最高，月薪中位數4.1萬元。

2000年至2009年的「00世代」對環保減塑的意識相對高於各世代，近年來，企業徵才綠領，也非常歡迎社會新鮮人！人力銀行資料顯示，2022年綠領工作機會中，有53.1%不限年資。依企業刊登的亮點職缺描述，碳足跡管理、溫室氣體盤查、推動ESG為主要的關鍵技能。

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