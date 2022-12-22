綠領產業高薪搶新鮮人！淨零碳排、ESG職缺近6年翻倍

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104人力銀行設定42組綠能關鍵字，例如：碳中和、負碳排、Net Zero、碳審計、綠電、風力發電、智能充電等，觀察2017年到2022年，連續六年的綠領工作機會、薪資、以及亮點職務。今（2022）年綠領相關工作機會平均每個月有6,305個，比2021年成長36%，比2017年成長107%，6年翻倍。
面對歐美陸續實施碳稅，外銷導向產業若不推動綠色轉型恐怕增加生產成本，2022年各「產業」對綠領的需求強度，以電子資訊/軟體/半導體月均工作數2,184個最高，其次是一般製造業1,321個，是唯二月均工作數破千的產業，合占綠領徵才數的56%。
影響所及，各「職類」對綠領的需求強度，以研發最多，平均每月1,371個，其次是操作/技術/維修類1,016個，生產製造/品管/衛環類1,004個、位居前三。
因電子資訊半導體、一般製造業的產業薪資較高，且為綠領的兩大需求產業，綠領人才已成薪貴！104人力銀行觀察最近六年，超過1,400名曾有綠領相關工作經歷的職人，薪資中位數為4萬元，比2022年全體職人月薪中位數3.5萬多5,000元、幅度14.3%。不同職務的綠領，掌握發展核心的研發製造類、生產製造/品管/環衛類最高，月薪中位數4.1萬元。
2000年至2009年的「00世代」對環保減塑的意識相對高於各世代，近年來，企業徵才綠領，也非常歡迎社會新鮮人！人力銀行資料顯示，2022年綠領工作機會中，有53.1%不限年資。依企業刊登的亮點職缺描述，碳足跡管理、溫室氣體盤查、推動ESG為主要的關鍵技能。