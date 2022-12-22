獨／台南Josh隔空求婚「啦啦隊女神」？本人親曝鑽戒進度
知名棒球YouTuber「台南Josh」日前趁著疫情解封，和朋友們一同飛到日本遊玩，卻傳出下跪求婚，隔空對緋聞女友「梔梔」喊話的情節，沒想到梔梔也熱情回應，「1克拉／D／VVS1」，再度讓網友們敲碗瘋傳，兩人是真的在交往。對此，Josh向《NOWnews今日新聞》回應了。
娛樂中心/綜合報導
Josh昨（21）日在社群平台寫下：「婚姻無他，但手熟爾，做不好的事情就是要做到熟練，經過How哥的求婚聖地，馬上練習練習，這樣下次結婚就不用擔心了。」並貼出一張模仿HowHow（陳孜昊）下跪求婚鄧福如的情境照，來藉此自嘲婚姻。
結果緋聞女友梔梔卻在底下留言：「1克拉／D／VVS1」，而Josh也幽默回答：「我去同一間買不知道有沒有老客戶打折！」對話曝光後，也把大家通通閃瞎，「都說這麼白了，Josh應該梔道了！」、「妳沒答應，他怎敢起來！」、「這種老婆哪裡找啊~恭喜啦~」
此外，Josh也在IG開放QA中被問到，「你有沒有曾經覺得，如果跟梔梔交往的話會蠻不錯的這個想法？（一點點都算是有）」Josh則笑著回應，「那不只一點點算嗎？」更開玩笑透露，如果要滿足梔梔的鑽戒條件，得先要去賽馬場拚一波。
對此，Josh也對《NOWnews今日新聞》解釋，他真的沒有要買鑽戒，純粹路過景點拍照而已，「我只是跟朋友在迪士尼剛好看到HowHow求婚的地方才想說拍個照而已！」至於未來還有沒有可能會再和梔梔合作拍片？他則笑說：「跟梔梔拍片有可能啊！再看有沒有什麼適合拍的內容！」似乎有望再組螢幕最閃CP。（編輯：詹鎰睿）