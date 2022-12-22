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野生DJ SODA台北街頭狂吸珍奶！「背心短裙」曬神級美腿

▲DJ Soda穿著白色爆乳背心搭配小外套、短裙，火辣程度爆表。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
▲DJ Soda穿著白色爆乳背心搭配小外套、短裙，火辣程度爆表。（圖／翻攝自DJ Soda IG）

娛樂中心／綜合報導

在IG坐擁491萬人追蹤的南韓女神「DJ SODA」黃素熙（황소희）擁有甜美長相、魔鬼身材，不僅被封為「亞洲最辣DJ」，也被形容是從漫畫走出來的人物。表演工作滿檔的她，睽違4年再度來到台灣表演，今（22）日在IG曬出現身台北街頭的影片，她不畏低溫，穿著白色爆乳背心搭配小外套、短裙，火辣程度爆表。

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▲南韓女神「DJ Soda」在IG上坐擁491萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG＠deejaysoda）
▲南韓女神「DJ Soda」在IG上坐擁491萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG＠deejaysoda）
DJ SODA今日凌晨在IG發影片，只見她穿著白色低胸爆乳背心，搭配Baby藍小外套、貼身短裙，辣曬深邃事業線、白皙美腿，興奮地向店員點飲料，拿到飲料後也等不及享用，馬上插上吸管喝珍奶，她也興奮表示：「我來台灣喝珍珠奶茶了」。

▲▼DJ Soda來到台灣，到飲料店買珍奶來喝。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
▲▼DJ Soda來到台灣，到飲料店買珍奶來喝。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
▲DJ Soda來到台灣，到飲料店買珍奶來喝。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
 
值得注意的是，Soda發出的影片背景音樂，還特別選用台灣女歌手魏如萱的《Have A Nice Day》，影片一出，已有87.8萬人觀看、8.8萬人按讚，網友紛紛留言，「Welcome to Taiwan」、「歡迎來台灣，好喜歡妳」、「真的假的啦，想見到啦」、「真假來台灣了」、「OMG！竟然在台灣」、「歡迎歡迎」、「女神來了」、「歡迎來到台灣」、「哇在台灣耶」。

▲DJ Soda穿著白色低胸爆乳背心，搭配Baby藍小外套、貼身短裙，辣曬深邃事業線、白皙美腿。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
▲DJ Soda穿著白色低胸爆乳背心，搭配Baby藍小外套、貼身短裙，辣曬深邃事業線、白皙美腿。（圖／翻攝自DJ Soda IG）
事實上，此次是DJ SODA相隔4年再來台，「2022 DJ SODA XMAS PARTY IN TAIPEI」將於12月23日晚間10點在元動空間演出，表演總計90分鐘，DJ SODA屆時曲風將加入Trap、Bass、dubstep音樂類型，更準備聖誕驚喜送給台北粉絲。（編輯：郭佩蓉）

▲DJ SODA將與台粉提前過聖誕節。（圖／翻攝自DJ SODA IG）
▲DJ SODA將與台粉提前過聖誕節。（圖／翻攝自DJ SODA IG）

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