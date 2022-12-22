豬哥亮托夢笑了！愛女失控崩潰　意外開發潛能

豬哥亮愛女謝金晶日前受哥哥謝順福邀約，為AI豬哥亮系列影片配音演出，謝金晶的初體驗就是飾演小和尚挑戰童音，在錄音室一再NG到崩潰笑場投降。謝順福則透露，在做影片企畫前，爸爸豬哥亮入夢了。
記者吳雨婕/綜合報導
提到將在12月23日登場的《豬哥亮電視台》youtube頻道，豬哥亮長子謝順福表示，將在聖誕節前夕推出的首支系列影片「豬哥師與小和尚」，豬式風格的幽默無俚頭的禪意對話，透過AI科技讓豬哥亮重生繼續帶給大家歡樂，目前已拍攝6集，逗趣中帶著寓意。謝順福還提到：「日前才在夢中看到老爸坐在電腦前，不發一語的頻頻回頭對我笑，很久沒夢到老爸了，這是好兆頭，老爸應該也很有興趣吧，構思企畫前都有先請示父親，得到父親的應允，才放心的開始進行，老爸永遠都是最支持我的！」
謝金晶分享第一次參與配音演出，跟唱歌完全不一樣，在錄音室自己一人想像情境演戲，而全程用台語演出，錯字百出NG多次，「『佛寺』的台語發音卡關達50遍之多，影片系列六集近20分鐘長度，結果錄了一個下午才完工，這比歌唱難度還高，讓我吃足苦頭，最後一再NG到自己都失控的崩潰笑場，感嘆平日講台語都很自然，但是用台語做聲優演出，則困難度爆表，唯一讓我開心的事，扮演童音，開發自己的聲音潛能，希望日後能有機會挑戰卡通配音演出。」