陪《延禧》最美妃子「豪門老公」過夜！女大生輕生未遂

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邵晴因被肉搜個資、住址，壓力大到輕生，緊急送醫救回一命，她發文公開精神科病歷，表示：「我不是小三，網上爆出去年那些吃飯照片視頻，還有今年的那些也根本都不是我！我跟買超是今年才認識，只見過2次，網上拍到我和買超的視頻是今年9月分拍的，那天是朋友喊我去喝酒，買超下來接的我，但我跟他沒有任何男女關係，我不是什麽外賣女鐘點工。」
邵晴透露被偷拍後和買超聯絡過，「我只是個普通的大學生，我沒有人脈沒有公關團隊，熱搜後跟買超通過電話，他說現在不能發聲，只會越描越黑，沒有人會相信我。」沒想到網路謠言擴大，導致她輕生進醫院，「學校老師和家人還有身邊朋友都知道，我有很嚴重的抑鬱症，醫院的病歷從以前就一直留著，現在就是這個造謠，讓我和我的家人變成了一個笑話，我家裡住處和微信號都被爆出來了，我不敢回家，很多同學排擠我，現在我已經無處可去。」
至於網友批評她炫富，邵晴與買超切割：「我發誓我沒有花過他一分錢，抖音那條法拉利視頻是收留我的姐妹，想讓我心情好一點才拍的，車是她的，她想的很簡單，她覺得網上的人都說我不好看、說我窮，就給我好好打扮了一下，很多人說我沒錢，作為一個在讀大學生應該要多富有？不是每個人都是富二代，我就是個普通人。文字說不清，之後我會拿出證據讓大家看到，我沒有任何偽造證據，光用嘴說大家不會相信我，我會給大家一個交代。」
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