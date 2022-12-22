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陪《延禧》最美妃子「豪門老公」過夜！女大生輕生未遂

▲《延禧攻略》最美妃子張嘉倪（左）的豪門婚姻，被爆遭女大生邵晴介入。（圖／翻攝張嘉倪、邵晴微博）
▲《延禧攻略》最美妃子張嘉倪（左）的豪門婚姻，被爆遭女大生邵晴介入。（圖／翻攝張嘉倪、邵晴微博）

記者羅凌筠/綜合報導

35歲中國大陸女星張嘉倪參加瓊瑤劇《又見一簾幽夢》女主角選秀，以冠軍之姿出道，在《延禧攻略》飾演「最美妃子」順嬪爆紅，戲外她和高富帥老公買超結婚7年，上月爆出小三插足，張嘉倪發文：「愛得起，放得下。」承認豪門婚姻生變。

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▲中國網友爆料，張嘉倪、鄧超要打離婚官司。（圖／翻攝自微博）
▲張嘉倪演出《延禧攻略》爆紅。（圖／翻攝自微博）
▲買超（左）、張嘉倪是高顏值豪門夫妻檔。（圖／翻攝買超微博）
▲買超（左）、張嘉倪是高顏值豪門夫妻檔。（圖／翻攝買超微博）
買超擁有188公分的高大身材、帥氣俊朗的五官，還是超級富二代，3年前他和張嘉倪上實境秀《妻子的浪漫旅行2》，撂下愛妻名言：「我們沒有離婚，只有喪偶。」沒想到買超依舊不敵外面的嫩妹誘惑，上月被拍到帶女大生回酒店過夜，女大生的身分隨後被網友肉搜，發現是21歲北京電影學院校花邵晴，她和導演陳凱歌兒子陳飛宇是同學。

▲張嘉倪臉蛋充滿靈氣，一出道就是女主角。（圖／翻攝張嘉倪微博）
▲張嘉倪臉蛋充滿靈氣，一出道就是女主角。（圖／翻攝張嘉倪微博）
邵晴因被肉搜個資、住址，壓力大到輕生，緊急送醫救回一命，她發文公開精神科病歷，表示：「我不是小三，網上爆出去年那些吃飯照片視頻，還有今年的那些也根本都不是我！我跟買超是今年才認識，只見過2次，網上拍到我和買超的視頻是今年9月分拍的，那天是朋友喊我去喝酒，買超下來接的我，但我跟他沒有任何男女關係，我不是什麽外賣女鐘點工。」

▲邵晴年僅21歲，是北京電影學院校花。（圖／翻攝邵晴微博）
▲邵晴年僅21歲，是北京電影學院校花。（圖／翻攝邵晴微博）
邵晴透露被偷拍後和買超聯絡過，「我只是個普通的大學生，我沒有人脈沒有公關團隊，熱搜後跟買超通過電話，他說現在不能發聲，只會越描越黑，沒有人會相信我。」沒想到網路謠言擴大，導致她輕生進醫院，「學校老師和家人還有身邊朋友都知道，我有很嚴重的抑鬱症，醫院的病歷從以前就一直留著，現在就是這個造謠，讓我和我的家人變成了一個笑話，我家裡住處和微信號都被爆出來了，我不敢回家，很多同學排擠我，現在我已經無處可去。」

▲邵晴驚傳輕生未遂。（圖／翻攝邵晴微博）
▲邵晴驚傳輕生未遂。（圖／翻攝邵晴微博）
至於網友批評她炫富，邵晴與買超切割：「我發誓我沒有花過他一分錢，抖音那條法拉利視頻是收留我的姐妹，想讓我心情好一點才拍的，車是她的，她想的很簡單，她覺得網上的人都說我不好看、說我窮，就給我好好打扮了一下，很多人說我沒錢，作為一個在讀大學生應該要多富有？不是每個人都是富二代，我就是個普通人。文字說不清，之後我會拿出證據讓大家看到，我沒有任何偽造證據，光用嘴說大家不會相信我，我會給大家一個交代。」

▲邵晴在學校遭人排擠，抑鬱症發作。（圖／翻攝邵晴微博）
▲邵晴在學校遭人排擠，抑鬱症發作。（圖／翻攝邵晴微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
 

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