下令陳冠希收「迷人歪嘴笑」！《無間道》導演：再笑揍人
香港警匪電影《無間道》20周年4K修復上映，可以見到星光熠熠的超強卡司：劉德華、梁朝偉、鄭秀文、劉嘉玲、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇，更可見到久違大銀幕的天王黎明、余文樂、陳冠希及陳慧琳，以及出道不久的蕭亞軒清澀模樣。
記者黃雅琪/綜合報導
《無間道》導演劉偉強曾表示，三部曲論故事而言自己最偏愛《無間道Ⅱ》，他表示有一部作品成功後，會有更多人注意你下一部的失敗，所以《無間道》編導3人在拍攝續集時都面對了極大壓力！他笑說第二集沒有Super star，陳冠希和余文樂當年都才剛走紅，實力派的曾志偉、黃秋生，再加上金馬影帝吳鎮宇，「被大家笑是比《無間道》的A貨還不如，但沒有人看好，反而更要做出一部好戲。」
劉偉強透露吳鎮宇加入《無間道Ⅱ》後非常幫忙，演出前都想好如何演出，連造型都已全面思考，「他以斯文的造型演出黑幫老大，一個唸過很多書的人如何領導黑幫，讓故事更有張力。」而余文樂為了演出梁朝偉年輕模樣，同樣壓力極大，他問導演要怎麼演才好？劉偉強給了他很直接的功課：「去看《無間道》100遍，看到後來就會進入狀況，也就能進入角色中了。」當年有著帥氣歪嘴笑容的陳冠希，也被劉偉強要求收斂招牌致命微笑：「我提醒他要演劉建明就不準歪著嘴巴笑，再歪著嘴笑，我會揍人。」《無間道》三部曲將於12月30日上映。