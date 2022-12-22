賴清德點出敗選原因　王鴻薇：他面對了但蔡英文呢？

台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（22）日表示，昨天蔡英文總統和副總統賴清德，同時發表了對民進黨敗選檢討。賴清德願意提出「論文抄襲、黑金、沒聽基層聲音」，來面對民進黨真正的問題；相對的，蔡總統經歷敗選將近一個月後所提出的反省，卻是死守著自己的執政數字不錯，與人民實際感受的有落差，還要召開國安會議，就是不認錯。也就是說，蔡英文至今並不承認自己做不好，只是人民沒有感受到她的好。
記者余祥／台北報導
王鴻薇說，2022年大選蔡英文全面沒收初選，卻因為林智堅論文抄襲爭議，蔡英文下軍令全黨挺一人，與台大對立，蔡英文還在臉書發文，要大家喊出「林智堅沒有抄襲」，這般衝擊人民是非認知，讓民進黨與社會是非對錯脫節，讓林智堅受不了壓力，黯然退選，高嘉瑜說的一屍五命，一語成讖，蔡英文的剛愎自用，更讓她的威信掃地。
王鴻薇說，然而民進黨立委如今卻還在想著如何把選舉公報學歷欄位去掉，毫不自覺自省。
王鴻薇指出，今年11月2號，蔡英文指出「黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化，必須要嚴肅面對的挑戰，民進黨始終堅持，『清廉、勤政、愛鄉土』的信念。」，但是直到全面敗選後的今天，黑金仍然影響民進黨。
此外，王鴻薇也要提醒賴清德，民進黨許多當朝官員，強詞奪理，囂張跋扈，蘇貞昌、陳明通等都還在位，尤其薛瑞元這樣的嘴臉更是讓人民義憤填膺，不正視掌權者戀棧濫權，只採取選擇性的檢討，並沒有真正回應民眾的聲音。